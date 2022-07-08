【約翰遜下台】英前首相呼籲約翰遜即離任「繼續看守不明智」

英國首相約翰遜周四宣布辭任執政保守黨黨魁，留任首相至今年秋天。約翰遜仍面對保守黨內巨大壓力，英國前首相馬卓安呼籲，約翰遜需立即離任，繼續留任看守首相決定不明智。蘇格蘭首席部長施雅晴亦表示，對約翰遜將繼續留任感到難以置信。

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英國九十年代首相馬卓安（John Major）周四（7日）呼籲，約翰遜（Boris Johnson）應立即離任，而非繼續擔任看守首相。馬卓安表示，讓約翰遜繼續掌權數月決定不明智，且在失去內閣、政府及議會支持情況下難以持續。馬卓安憂慮，約翰遜內閣成員難以約束其行為，正如此前一般。

保守黨議員Simon Hoare亦指，一眾內閣成員因約翰遜辭職，反應黨友已對他失去信心，認為約翰遜應該離任。更有保守黨議員直言，約翰遜簡直「有毒」（toxic），需要盡快擺脫其影響。黨內有不少人認為，副首相藍韜文（Dominic Raab） 可擔任看守首相。

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施雅晴（Nicola Sturgeon）在電視演講中表示，對約翰遜將繼續留任3至4個月感到難以置信。施雅晴認為，舉行投票選舉符合現時整個英國的利益，但承認可能性不大。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer） 形容，約翰遜辭職是好消息，但指僅更換保守黨領袖並不足夠，應改革整個政府。

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責任編輯：李俊儀