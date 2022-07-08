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【安倍晉三身亡】日本前首相遇襲死亡 終年67歲（第三版）

環球社會熱點 17:11 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三周五（8日）上午在奈良市街頭演説期間遇襲，警方指安倍晉三背部中槍，當場拘捕一名41歲男子。安倍晉三送院搶救後，同日下午證實死亡，終年67歲。

（第三版更新證實死亡消息）

安倍晉三遇刺 日首相岸田文雄譴責暴力行為 【下一頁】

安倍晉三遭槍擊 日本近代遇刺首相領袖一覽 【下一頁】

事發於當地周五上午11點半（本港時間10點半），安倍晉三在奈良市大和西大寺站發表街頭演說，為周日參加參議員選舉的自民黨候選人拉票。安倍晉三突然遭一名可疑男子從背後開槍，安倍晉三當場倒地。

當地時間傍晚6時，日媒證實安倍晉三經搶救不治，於奈良縣橿原市一間醫院離世。

日媒報道， 安倍晉三妻子安倍昭惠得知丈夫遇刺消息後，立即從東京寓所前往醫院了解情況。日本防衛大臣、安倍晉三弟弟岸信夫表示，哥哥一度接受輸血治療。

據悉疑犯開了兩槍，共同社引述總務省消防廳消息指，安倍右頸部受槍傷出血，以及左胸皮下出血。

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網上轉載安倍遇襲片段

日本網民轉載安倍遇襲現場照片

安倍晉三兩度拜相 成日本最長任期首相 【下一頁】

【安倍晉三遇刺】日本槍管嚴格 持槍須背景審查禁買手槍 【下一頁】

奈良縣警方證實疑犯使用手槍，而非早前傳聞的散彈槍。警方在現場拘捕前海上自衛隊成員的41歲男子山上徹也，並撿獲一支槍械，槍手料被控謀殺。日本放送協會（NHK）引述調查人員指，不排除是疑犯自行製造槍械。

當地自民黨辦公室表示，周四（6日）晚才落實安倍會進行街頭演說，其後把消息通知支持者。

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責任編輯：鄭錦玲

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