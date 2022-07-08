【安倍晉三身亡】日本前首相安倍晉三中槍傷重死亡、終年67歲　日圓走高、日經指數險倒跌

▲ 【安倍晉三】日本前首相安倍晉三傷重死亡、終年67歲 演講途中遭槍擊送院

綜合外電消息， 日本前首相安倍晉三在奈良演講時傳出槍聲，他胸部中槍倒地，被送往醫院。現場消息最初已指， 安倍晉三失去意識，且處於心肺停止 。 日媒NHK報道，安倍晉三經急救後傷重死亡，終年67歲。

安倍晉三中槍消息令金融市場異動，日圓兌美元短線走強，最新升值約31基點，處135.70水平。日經平均指數午休前升381點報26871點，收市升幅收窄至僅27點，報2657點。

日本首相岸田文雄表示，安倍 晉三 的情況非常嚴重， 醫護人員正在竭盡全力搶救，並由衷祈禱他能活下來。 他又指，關於襲擊原因的信息仍然很少，對於槍擊事件會如何影響大選尚無決定，強調這次槍擊事件絕對不可原諒。不過，他 認為當時現場應該有足夠的安全措施，但將等待後續調查結果。

日本傳媒影片顯示， 安倍晉三演講期間背部冒煙，襲擊者疑以散彈槍從後向他開火。事發於當地時間周五（7月8日）上午11時30分左右，位於奈良縣的近鐵「大和西大寺站」。安倍晉三事發時正在參加日本參議院選舉的競選活動，現場約有30人。

警方現場拘捕嫌疑犯，疑犯山上徹也居住在奈良縣，暫時未知他的動機。

▲ 路透社拍下安倍晉心遇襲後圖片，安倍裇衫染血跡

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