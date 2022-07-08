  • 31°C
香港時間 : 2022708日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】普京聲稱 俄軍未開始在烏認真行動

環球政治 10:54 2022/07/08

分享：

分享：

俄烏戰爭持續多月，俄羅斯總統普京周四聲稱俄軍在烏克蘭尚未開始認真行動。普京表示俄羅斯不拒絕和談，又指控西方希望與俄軍持續戰鬥，只會造成烏克蘭人民的悲劇。

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周四（7日）在俄羅斯首都莫斯科會見國家杜馬（下議院）成員時，聲稱如果西方希望在戰場上打敗俄羅斯，他非常歡迎對方嘗試。

他更表示：

我哋已經聽過好多次，西方國家想同我哋戰鬥至（剩下）最後一個烏克蘭人。

（We have heard many times that the West wants to fight us to the last Ukrainian.）

他更形容上述情況對烏克蘭人民而言是一場悲劇，但似乎戰爭正照著這個方向發展。

普京聲稱俄軍在烏克蘭的行動只是剛開始，甚至尚未認真行動。他強調俄羅斯不拒絕和談，不過警告如果衝突持續的時間愈長，烏克蘭要與俄方談判的難度只會愈大。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」 【下一頁】

他指控西方多年來對俄羅斯採取專橫的侵略政策，包括拒絕俄羅斯有關建立平等安全體系和共同解決反彈道導彈問題的建議，又忽視俄羅斯不可接受北約擴張的警告。

普京反駁有關俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的指控，聲稱是因西方在2014年組織及支持一場武裝政變，導致俄烏開戰。

他表示西方試圖挑起俄烏衝突，以進入與俄羅斯鬥爭及遏制俄羅斯的新階段。他又指西方對俄制裁不但旨在打擊俄羅斯經濟，更試圖在俄製造混亂，但強調制裁不會奏效。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
2022/07/07
西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
2022/07/07
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
2022/07/06
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支
2022/07/05
【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認烏東再失守 誓重奪利西昌斯克
2022/07/04
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認烏東再失守 誓重奪利西昌斯克

你可能感興趣

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
13:15 2022/07/07
西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
11:10 2022/07/07
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
13:56 2022/07/06
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
軍事 外交 地緣政治 戰爭 普京 俄羅斯 烏克蘭 制裁 北約

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間11:00）

下一篇文章

英國下一代 恐變得又窮又蠢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月08日 時間11:00）
漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡
漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡
【約翰遜下台】誰人接班？ 英媒列接任大熱人選
【約翰遜下台】誰人接班？ 英媒列接任大熱人選
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
【約翰遜下台】約翰遜料宣布辭職 英逾50官員逼宮（第二版）
【約翰遜下台】約翰遜料宣布辭職 英逾50官員逼宮（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款