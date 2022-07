【烏克蘭戰爭】普京聲稱 俄軍未開始在烏認真行動

俄烏戰爭持續多月,俄羅斯總統普京周四聲稱俄軍在烏克蘭尚未開始認真行動。普京表示俄羅斯不拒絕和談,又指控西方希望與俄軍持續戰鬥,只會造成烏克蘭人民的悲劇。

普京(Vladimir Putin)周四(7日)在俄羅斯首都莫斯科會見國家杜馬(下議院)成員時,聲稱如果西方希望在戰場上打敗俄羅斯,他非常歡迎對方嘗試。

他更表示:

我哋已經聽過好多次,西方國家想同我哋戰鬥至(剩下)最後一個烏克蘭人。

(We have heard many times that the West wants to fight us to the last Ukrainian.)