【烏克蘭戰爭】普京聲稱 俄軍未開始在烏認真行動

俄烏戰爭持續多月，俄羅斯總統普京周四聲稱俄軍在烏克蘭尚未開始認真行動。普京表示俄羅斯不拒絕和談，又指控西方希望與俄軍持續戰鬥，只會造成烏克蘭人民的悲劇。

西方將定俄油價格上限 介乎40至60美元一桶 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周四（7日）在俄羅斯首都莫斯科會見國家杜馬（下議院）成員時，聲稱如果西方希望在戰場上打敗俄羅斯，他非常歡迎對方嘗試。

他更表示：

我哋已經聽過好多次，西方國家想同我哋戰鬥至（剩下）最後一個烏克蘭人。 （We have heard many times that the West wants to fight us to the last Ukrainian.）

他更形容上述情況對烏克蘭人民而言是一場悲劇，但似乎戰爭正照著這個方向發展。

普京聲稱俄軍在烏克蘭的行動只是剛開始，甚至尚未認真行動。他強調俄羅斯不拒絕和談，不過警告如果衝突持續的時間愈長，烏克蘭要與俄方談判的難度只會愈大。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」 【下一頁】

他指控西方多年來對俄羅斯採取專橫的侵略政策，包括拒絕俄羅斯有關建立平等安全體系和共同解決反彈道導彈問題的建議，又忽視俄羅斯不可接受北約擴張的警告。

普京反駁有關俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的指控，聲稱是因西方在2014年組織及支持一場武裝政變，導致俄烏開戰。

他表示西方試圖挑起俄烏衝突，以進入與俄羅斯鬥爭及遏制俄羅斯的新階段。他又指西方對俄制裁不但旨在打擊俄羅斯經濟，更試圖在俄製造混亂，但強調制裁不會奏效。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲