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【字節跳動】抖音及TikTok 6月全球吸金逾22億元、按年增1.4倍　高過YouTube收入逾倍

股市 10:40 2022/07/08

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【字節跳動】抖音及TikTok 6月全球吸金逾22億元、按年增1.4倍　高過YouTube收入逾倍

字節跳動旗下抖音及TikTok繼續風靡全球，市場研究機構Sensor Tower數據顯示，6月抖音及TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過2.83億美元。（22.1億港元），是去年同期的1.4倍，蟬聯全球移動應用（非遊戲）收入榜冠軍。

其中，大約47.4%的收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了16.7%的收入；日本市場排名第三，佔3.6%。

YouTube 6月營收10.1億、Tinder 緊隨其後

排名第二為Alphabet（美：GOOGL）旗下YouTube以將近1.29億美元（約10.1億港元）的收入，位列榜單第二名，相較去年同期增長28.5%。其中，36%的收入來自美國市場，日本市場排名第二，佔22.2%。

榜單前五名另外三款應用為Match集團（美：MTCH）旗下Tinder、Piccoma和Google One。

LINE漫畫6月收入超過5500萬美元（約4.3億元），創歷史新高。得益於《夢華錄》全網獨播，騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻移動端6月收入按月增長9%，是TOP10中增幅最高的App。

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編輯：李哲毅

港股 美股 谷歌（美：GOOGL） 字節跳動 抖音 Match（美：MTCH） 騰訊控股（00700） Google Play YouTube LINE

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