▲ 【大新金融440】大新金融跌逾2% 三菱UFJ金融集團落實沽出9.9%股權 農林中央金庫接貨

大新金融 （00440） 宣布，三菱UFJ金融集團（MUFG）已出售其主要銀行附屬公司三菱UFJ銀行持有的大新金融9.9%股權，藉此實現其減少持有非核心金融服務相關投資的策略。據中央結算系統（CCASS），該9.9%股權由另一家日資銀行農林中央金庫（The Norinchukin Bank）以每股平均價24.25元接貨。目前MUFG僅持0.11%股權。

大新金融今日全日股價偏軟，收報22.95元，跌2.3%，報23.45元；同系的大新銀行 （02356） 收報6.38元，跌1.1%。大新金融今亦公布，大新銀行與農林中央金庫簽訂商業合作協議，訂立大新銀行與農林中央金庫之間未來於業務及策略合作的框架，以推廣食品及農業業務，包括但不限於向香港、中國內地及澳門出口日本食品及農產品，以及雙方於大灣區的銀行業務。

大新金融董事會同時宣布委任農林中央金庫食物及農業規劃部總經理森順次為非執行董事，而農林中央金庫香港駐在員事務所長田下裕一將擔任森順次先生的替任董事，委任昨天（7日）起生效。

三菱UFJ銀行的前身三和銀行於2000年購入大新金融約13%的策略性股權，自此成為大新金融的策略性股東，為雙方在商業銀行、零售銀行、財資業務和其他商業互惠領域上開展了一段長期且 成果豐碩的商業合作關係。

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編輯：姚卓然