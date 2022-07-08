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專題:退休理財

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【港股市況】恒生指數午後轉跌　阿里巴巴升4%獨力難撐　李寧跌逾3%（不斷更新）

股市 14:28 2022/07/08

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港股市況不斷更新

港股半日高開低走，恒生指數開報21961點，升318點，惟已是半日高位，其後升幅顯著收窄，走勢反覆向下，恒生指數半日微升15點，報21658點，成交604億元。恒生科技指數升0.4%，報4798點。阿里巴巴 （09988） 升近4%。騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌逾1%；港交所 （00388） 升逾1%；李寧 （02331） 跌3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【14：25】阿里巴巴 （09988） 個股貢獻約67點；升逾1%的港交所 （00388） 則貢獻12點。至於跌3%的藥明生物 （02269） 及逆市跌1%的美團 （03690） ，則分別拖低大市約15點。

【14：14】融科 （02323） 連日回吐，最新續跌近19%，低見0.099元，成交1196萬元。

【14：07】恒生指數午後曾倒跌，低見21614點，最新報21675點，回升32點；科指升0.4%，報4798點。

【14：05】【異動生科股】騰盛博藥再彈12%　首個國產新冠中和抗體聯合療法價格為1萬元以內

【13：59】石藥 （01093） 逆市升近5%，暫為表現最好藍籌；李寧 （02331） 跌逾3%，藍籌中表現最差。大市最新跌約18點，報21625點；科指升不足0.1%，報4784點。

【13：57】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見79.95元

【13：43】大市轉跌2點，科指升0.2%。

【13：40】火幣科技 （01611） 跌幅擴大至22%，低見4.9元。

【13：27】國泰 （00293） 股價偏軟，跌0.2%，低見8.48元。

【第三跑道】國泰航空完成首班香港機場三跑道商業航班　機管局今起編排航班熟習新跑道

【13：25】煤炭股造好，兗礦能源 （01171） 升逾5%；神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 升逾2%。

【13：14】汽車股午後向下，比亞迪 （01211） 跌近2%；吉利 （00175） 轉跌0.3%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌0.6%。

【13：11】友邦 （01299） 午後初段跌幅略擴大至0.6%，低見84.3元。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 升逾4%，試上今早高位122元。

【13：04】折讓7%配股的康方生物 （09926） 股價跌幅擴大至近一成，低見23.4元。

【13：02】李寧 （02331） 跌幅擴大至3.5%，低見71元。李寧公布曾華鋒退任公司首席財務官職務。

【13：00】港股午後初段升約13點，報21657點。科指升0.4%，報4800點。

【12：52】【港元拆息】HIBOR全線回落　與樓按相關的1個月拆息報0.74196厘

【12：22】【新股IPO】3新股齊首掛　魯商服務半日插25%　僅玄武雲持平

【12：09】【內房危機】恒大再被執行34.3億元人幣　被執行總金額超183億元人幣

【12：00】恒生指數半日升15點，報21658點，成交604億元。恒生科技指數升0.4%，報4798點。阿里巴巴 （09988） 升近4%。騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌逾1%；港交所 （00388） 升逾1%；李寧 （02331） 跌3%。

【11：53】港鐵 （00066） 股價逆市偏軟，跌0.1%，低見41.1元。瑞銀、高盛分別下調港鐵目標價。

【港鐵66】瑞銀、高盛齊降港鐵目標價　瑞銀料港鐵上半年盈利89億元　最新目標價42.3元

【11：47】恒生指數中午收市前，升幅收窄至26點，報21670點；科指升0.5%，報4803點。

【11：40】海螺水泥 （00914） 升逾1%，有報道早前此旗下宣城海螺涉嫌偷漏稅被查處，海螺水泥昨晚發公告澄清指報道不實。

【11：35】內地股市半日個別發展，上證半日升0.2%；深證升0.1%；創業板指跌0.2%。

【11：32】港交所 （00388） 股價升近1.5%，高見378.8元。

【港交所糾紛】前高層許淑嫻申索逾500萬元　批遇職場欺凌

【11：24】創維 （00751） 最新升近20%，高見4.69元。

【11：22】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.6%，未能企穩50元；友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.2%，低見84.8元。

【11：12】創維 （00751） 升幅擴大至17%，高見4.57元，成交1.4億元。

【11：10】美團 （03690） 跌幅擴大至2%，低見190.2元。

【11：04】火幣科技 （01611） 最新回吐17%，低見5.3元。

【10：59】大市升幅收窄至約70點，報21713點。科指升0.6%，報4809點。

【10：45】藥明生物 （02269） 高開轉跌0.5%，低見82.25元；藥明康德 （02359） 靠穩升0.3%。

【10：41】阿里巴巴 （09988） 升幅再擴大至逾4%，報121.5元。騰訊 （00700） 轉升0.3%；美團 （03690） 跌0.2%。

【10：38】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升幅擴大至2%；中石化 （00386） 升0.6%。

【10：36】【異動股】創維集團抽升一成　預告旗下創維數字上半年盈利增至少五成

【10：31】手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升逾4%，高見118元；瑞聲 （02018） 升半成，高見17.32元。

【10：29】石藥 （01093） 升6%，高見8.49元。

【10：27】內房股造好，中海外 （00688） 升2%；潤地 （01109） 升3%。另外，碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾3%。

【10：16】造車新勢力個別發展，蔚來 （09866） 升近7%；理想汽車 （02015） 逆市跌0.7%；小鵬汽車 （09868） 升逾2%。

【10：07】除騰訊 （00700） 跌近0.1%，美團 （03690） 最新亦轉跌0.9%，低見192.6元，大市升幅收窄至100點內。

【10：03】大新金融 （00440） 逆市偏軟跌0.2%。大新金融公布三菱UFJ金融集團已出售其主要銀行附屬公司三菱UFJ銀行持有的大新金融9.9%股權。

【大戶動向】大新金融靠穩　三菱UFJ金融集團落實沽出9.9%股權

【10：00】油價反彈4%重上100美元水平，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾1%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：54】阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%；騰訊 （00700） 轉跌近0.1%；美團 （03690） 升幅收窄至0.2%；小米 （01810） 升0.9%。

【09：52】大市升幅進一步收窄至約150點，報21793點；科指升0.8%，報4819點。

【09：46】圓通速遞 （06123） 股價升逾6%，高開2.77元。圓通速遞預期中期純利按年增加約20%。

【盈喜盈警】圓通速遞料上半年純利增兩成　海運空運收入齊錄增長

【09：45】【盈喜盈警】中遠海能照升2%　料上半年純利削7至8成、外貿油運船隊整體虧損增1億人幣　但按季好轉

【09：43】丘鈦科技 （01478） 發盈警，料中期盈利跌最多7成，惟股價今早低開逾1%後轉升，最新升0.4%，高見5.1元。

【盈喜盈警】丘鈦科技預告上半年溢利減少五成至七成　6月鏡頭模組銷量跌兩成、指紋識別模組跌近4成

【09：42】創維 （00751） 股價升一成，高見4.29元。

【09：42】李寧 （02331） 股價逆市跌逾2%，低見71.2元。

【李寧2331】李寧首席財務官曾華鋒明起退任　李寧：正物色人選填補空缺

【09：40】寶寶樹集團 （01761） 跌12%，低見0.455元。寶寶樹公布於昨天交易時段後獲悉，Startree決定不再與潛在賣方就可能交易繼續進行商討，且不會對該集團股份進行要約收購，故就收購守則而言，要約期結束。

【09：38】火幣科技 （01611） 股價昨造好後，今早回吐11%，低見5.6元。

【異動股】火幣科技：子企尚未開展相關的貨幣服務業務　周四股價彈85%

【09：37】大市開市後升幅收窄至約200點，報21844點；科指升1.3%，報4838點。

【09：36】康方生物 （09926） 折讓約7%配股，股價今早逆市跌4%，低見24.6元。

【09：33】創新奇智 （02121） 股價逆市跌1%，低見20.45元，成交達1.6億元。

【09：29】玄武雲 （0292） 首掛開報6.24元，與招股價持平。潤邁德 （02297） 首掛開報5.6元，較招股價6.24元低10.3%。魯商服務 （02376） 首掛開報5.01元，較招股價5.92元低15.4%。

【新股IPO】3新股齊首掛　魯商服務潤邁德開市挫逾一成　僅玄武雲平開

【09：26】吉利 （00175） 股價今早再升逾3%，吉利6月總銷量為126,595輛，按年增長26%。

【吉利175】吉利汽車6月銷量增26%、新能源車銷量佔比達26%　上半年完成銷售目標多少？

【09：25】中國波頓 （03318） 取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證，股價高開逾14%。

【09：21】恒生指數開報21961點，升318點。恒生科技指數升1.8%，報4868點。阿里巴巴 （09988） 股價造好升逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 分別升逾1%。

【09：20】【中美貿易戰】拜登據報今日將與顧問討論削減對華關稅事宜

【09：13】期指開報21992點，升283點或1.3%。

【08：58】鼎石資本 （00804） 今早復牌。鼎石資本和富盈國際分別公布，有關富盈向鼎石資本2名董事張仁亮及張存雋收購約50.18%股權後提強制現金要約，富盈公布有關買賣協議終止失效，亦終止強制現金要約收購。

【08：47】恒指黑期升約335點，報21938點。道指期貨跌42點，報31325點。

【08：42】今日共有3隻新股掛牌，包括認購熱度最高的玄武雲  （02392）  ，以及生科股潤邁德醫療  （02297）  以及物管股魯商服務  （02376） ，3股昨暗盤均跌穿招股價。

【新股IPO】三新股明日掛牌　暗盤均跌穿招股價

【08：42】【水泥股】海螺水泥：附屬公司及財務人員無逃稅　斥網絡文章指控不實

【08：26】【電子煙】中國波頓︰取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證

【07：45】【配股｜生科股】康方生物科技折讓7%配售2400萬股　籌5.8億元

【07：45】【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會　2023年1月出任英國FCA主席

【07：45】港股ADR收報21881點，升237點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.32元，較港收市價高0.67元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.66元，較港收市價高4.06元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.06元，較港收市價高3.36元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對通脹的憂慮降溫，商品回穩，道指漲逾300點，納指升幅超過2%。道指收市升346點，報31384點，納指升259點或2.28%，報11621點，標指升57點，報3902點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材

責任編輯︰梁浩碩

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