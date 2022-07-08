【港股市況】恒指黑期升約335點、道指期貨跌42點　阿里巴巴ADR較港高近3%（不斷更新）

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【ET開市直擊】航空股起飛追唔追？汽車股又開車怎部署（歡迎觀眾問股）
美股隔晚造好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開237點，恒指料開報21881點。滙豐 （00005） ADR折合報50.32元，較港收市價高0.67元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.66元，較港收市價高4.06元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.06元，較港收市價高3.36元或2.9%。
【08：58】鼎石資本 （00804） 今早復牌。鼎石資本和富盈國際分別公布，有關富盈向鼎石資本2名董事張仁亮及張存雋收購約50.18%股權後提強制現金要約，富盈公布有關買賣協議終止失效，亦終止強制現金要約收購。
【08：47】恒指黑期升約335點，報21938點。道指期貨跌42點，報31325點。
【08：42】今日共有3隻新股掛牌，包括認購熱度最高的玄武雲 （02392） ，以及生科股潤邁德醫療 （02297） 以及物管股魯商服務 （02376） ，3股昨暗盤均跌穿招股價。
【08：42】【水泥股】海螺水泥：附屬公司及財務人員無逃稅 斥網絡文章指控不實
【08：26】【電子煙】中國波頓︰取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證
【07：45】【配股｜生科股】康方生物科技折讓7%配售2400萬股 籌5.8億元
【07：45】【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會 2023年1月出任英國FCA主席
【07：45】港股ADR收報21881點，升237點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.32元，較港收市價高0.67元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.66元，較港收市價高4.06元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.06元，較港收市價高3.36元或2.9%。
【07：30】市場對通脹的憂慮降溫，商品回穩，道指漲逾300點，納指升幅超過2%。道指收市升346點，報31384點，納指升259點或2.28%，報11621點，標指升57點，報3902點。
責任編輯︰梁浩碩