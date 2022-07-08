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【港股市況】恒指黑期升約335點、道指期貨跌42點　阿里巴巴ADR較港高近3%（不斷更新）

股市 08:59 2022/07/08

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港股市況不斷更新

美股隔晚造好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開237點，恒指料開報21881點。滙豐 （00005） ADR折合報50.32元，較港收市價高0.67元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.66元，較港收市價高4.06元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.06元，較港收市價高3.36元或2.9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：58】鼎石資本 （00804） 今早復牌。鼎石資本和富盈國際分別公布，有關富盈向鼎石資本2名董事張仁亮及張存雋收購約50.18%股權後提強制現金要約，富盈公布有關買賣協議終止失效，亦終止強制現金要約收購。

【08：47】恒指黑期升約335點，報21938點。道指期貨跌42點，報31325點。

【08：42】今日共有3隻新股掛牌，包括認購熱度最高的玄武雲  （02392）  ，以及生科股潤邁德醫療  （02297）  以及物管股魯商服務  （02376） ，3股昨暗盤均跌穿招股價。

【新股IPO】三新股明日掛牌　暗盤均跌穿招股價

【08：42】【水泥股】海螺水泥：附屬公司及財務人員無逃稅　斥網絡文章指控不實

【08：26】【電子煙】中國波頓︰取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證

【07：45】【配股｜生科股】康方生物科技折讓7%配售2400萬股　籌5.8億元

【07：45】【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會　2023年1月出任英國FCA主席

【07：45】港股ADR收報21881點，升237點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報50.32元，較港收市價高0.67元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報355.66元，較港收市價高4.06元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.06元，較港收市價高3.36元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +2

【07：30】市場對通脹的憂慮降溫，商品回穩，道指漲逾300點，納指升幅超過2%。道指收市升346點，報31384點，納指升259點或2.28%，報11621點，標指升57點，報3902點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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