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【水泥股】海螺水泥：附屬公司及財務人員無逃稅　斥網絡文章指控不實

股市 08:42 2022/07/08

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【水泥股】海螺水泥：附屬公司及財務人員無逃稅　斥網絡文章指控不實

關於海螺水泥 （00914） 全資附屬公司安徽宣城海螺水泥及宣城海螺財務負責人員因涉嫌逃稅被查處的一則網絡文章，海螺水泥澄清並強調，網絡文章中的上述所有指控均非屬實。

公司指，宣城海螺及任何財務負責人員均未有收到任何由中國相關稅務局或其他政府部門就網絡文章中所述有關因涉嫌逃稅而被調查或處罰而發出的通知或溝通。另外，宣城海螺已嚴格按照中國相關法律法規履行所有納稅責任，宣城海螺及任何財務負責人員均未有涉及任何逃稅事件。

公司重申，網絡文章中的不實指控已損害公司的公眾形象，並可能誤導公司股東及其潛在投資者。公司保留對相關媒體及其有關人員採取法律行動的所有權利。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

相關文章：

【國企水泥股】海螺水泥前董事長卸任一個月即遭安徽省紀委調查、涉嚴重違紀違法　股價今早輕微低走

【水泥股】中建材跌1%　獲控股股東增持逾4000萬股H股　佔已發行H股約0.93%

【半新股】海螺環保獲大股東海螺水泥考慮增持至3成以下　已獲安徽國資委同意

編輯：姚卓然

港股 媒體 關稅 稅務 稅務局 海螺水泥（00914）

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港股開市料造好恒指先看21800點　油價反彈留意中海油（00883）股價＋英首相約翰遜下台對英鎊影響

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