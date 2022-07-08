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【電子煙】中國波頓︰取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證　股價升近9%

股市 12:06 2022/07/08

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【電子煙】中國波頓︰取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證

中國波頓 （03318） 公布，全資附屬公司深圳波頓香料及中香香料（深圳）最近已從國家煙草專賣局取得電子煙油的煙草專賣生產企業許可證，是取得許可證的少數公司之一。受消息帶動，中國波頓造好，股價高開14.8%，開報4.27元，其後升勢回順，半日升8.9%，報4.05元，成交1693.9萬元。

中國波頓表示，根據的《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，煙草製品的生產、批發、零售、進出口業務及銷售外國煙草製品，均需要許可證。經過有關政府部門對集團電子煙油生產過程合規性進行的6個月的盡職審查，集團獲得有關許可證，已就其他領域與電子煙業務有關的許可證向國家煙草專賣局辦理申請中。

集團指，隨著《煙草專賣生產企業許可證》相關法律的頒布，若獲得所有電子煙業務相關許可證後，將會加快電子煙業務發展，以配合電子煙市場的擴充。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】 

【電子煙】思摩爾抽升9%　內地統一電子煙交易管理平台周三起運行、市場料未來兩個月將發牌生產

【電子煙】思摩爾華寶齊升4%　內地「電子煙零售許可證」總數逾3萬9張

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國波頓（03318）
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