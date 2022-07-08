【儲局官員】沃勒布拉德齊撐7月加息0.75厘　稱為對抗高通脹要迅速行動

▲ 【儲局官員】沃勒布拉德齊撑7月加息0.75厘 稱為對抗高通脹要迅速行動

美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）支持局方在7月會議上加息0.75厘，為連續第二次加息0.75厘，並且9月進一步加息0.5厘。他指，如果儲局要打擊高通脹，就必須加息，「若通脹似乎沒有下降，我們就必須做更多」。

沃勒指，市場開始關注聯儲局緊縮政策對經濟產生的影響，但對經濟衰退的擔憂被誇大，強調當局很有可能實現軟着陸，增長將放緩至趨勢水平，對經濟的信心來自於強勁的勞動力市場。「如果我們不能控制通脹，後果將會使未來經濟陷入非常糟糕的情況之中。」

與此同時，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）認為在這個關頭選擇加息0.75厘是很合理，並一直主張並將繼續主張今年達到 3.5%。他同意沃勒的說法，認為最好的方法是現在迅速採取行動，然後評估加息的影響。

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編輯：姚卓然

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