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【TWTR】馬斯克終止收購　Twitter股價急瀉至35美元關

股市 09:04 2022/07/09

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【TWTR】馬斯克終止收購　Twitter股價急瀉至35美元關

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的顧問，正式致信Twitter（推特，美︰TWTR）通知終止收購交易，馬斯克在提交監管機構的文件中表示，Twitter在「垃圾機器人」問題上沒有履行合約，未能提供有關如何評估機器人數量的信息。推特回應指，將採取法律手段。

Twitter收市跌5.1%，收報36.81美元，盤後股價再跌4.8%，收報35.04美元。

推特董事長Bret Taylor發布推文，「推特董事會致力按照條款來執行協議，有信心在法院取得勝利」。

據外電報道指，除了機器人問題，馬斯克還認為推特沒有正常開展業務。推特此前凍結招聘、解聘數名高管，一些職位也流失主要人員。馬斯克認為嚴重違反協議。

此前《華盛頓郵報》引述數名知情人士報道指，馬斯克團隊認為Twitter關於虛假賬戶的數據無法核實。報道又引述知情人士表示，馬斯克的團隊已停止參與有關為這筆440億美元交易融資的部分討論。

報道指，馬斯克最新數周與投資者的談判已冷卻，因團隊對從Twitter收到的內部數據庫「firehose」提出質疑，認為沒有足夠的信息來評估Twitter的商業前景，所以計劃改變方針。報道指，團隊已作出結論，認為Twitter沒有辦法確認其平台上的虛假賬戶數據，而這是馬斯克一直針對的核心問題。

除此以外，自馬斯克4月提出收購要約以來，Twitter股價已大幅下跌，亦變相令440億美元出價過高。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話　內容談甚麼？

【TWTR】Twitter據報最遲8月初表決馬斯克收購計劃　將分享更多資訊滿足馬斯克要求

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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