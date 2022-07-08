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【TWTR】馬斯克收購Twitter交易據報陷入嚴重危機　已停止部分融資討論　Twitter盤後跌4%

股市 08:08 2022/07/08

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【TWTR】馬斯克收購Twitter交易據報陷入嚴重危機　已停止融資的部分討論

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（美︰TWTR）的交易，據報陷入嚴重的危機。《華盛頓郵報》引述數名知情人士報道指，馬斯克團隊認為Twitter關於虛假賬戶的數據無法核實。Twitter股價盤後跌4.1%，報37.2美元。

報道又引述知情人士表示，馬斯克的團隊已停止參與有關為這筆440億美元交易融資的部分討論。

報道指，馬斯克最新數周與投資者的談判已冷卻，因團隊對從Twitter收到的內部數據庫「firehose」提出質疑，認為沒有足夠的信息來評估Twitter的商業前景，所以計劃改變方針。報道指，團隊已作出結論，認為Twitter沒有辦法確認其平台上的虛假賬戶數據，而這是馬斯克一直針對的核心問題。

除此以外，自馬斯克4月提出收購要約以來，Twitter股價已大幅下跌，亦變相令440億美元出價過高。

【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話　內容談甚麼？

【TWTR】Twitter據報最遲8月初表決馬斯克收購計劃　將分享更多資訊滿足馬斯克要求

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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