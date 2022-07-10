▲ 【TWTR】馬斯克撤回440億美元Twitter收購案 寧付10億美元分手費還是另有目的？

Tesla特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布，撤回440億美元的推特（Twitter，美︰TWTR）收購建議。馬斯克的顧問致信Twitter董事會，因應Twitter無法提供有關「垃圾機器人」問題的證明，嚴重違反協議的多項條款，馬斯克決定終止收購。

Twitter董事長Bret Taylor回應指，將採取法律手段，「令交易可按照條款來執行協議，有信心在法院取得勝利」。

Twitter股價周五跌5%，收報36.81美元，較馬斯克最初提購價54.2美元，低出32%。Tesla周五股價則升2.5%，收報752.29美元。

若交易失敗 馬斯克須付10億美元分手費

若交易正式告吹，馬斯克須支付10億美元分手費。有分析料，馬斯克或藉虛假帳戶問題，重新磋商Twitter收購價。Wedbush Securities分析師Daniel Ives，認為交易仍有6成機會成事，料馬斯克正爭取將私有化價格降至每股42至45美元。

對沖基金經理Josh Wolfe則質疑，馬斯克有能力「讓火箭降落」卻無能力處理「假帳戶」問題，這並不合理。Wolfe續指，馬斯克在私有化過程中趁機減持Tesla股份，套現逾85億美元，扣除分手費仍是一掣筆巨款，猜測他在尋找「冠冕堂皇」的原因套現，減輕外界對Tesla股價的負面看法。

馬斯克年初突入股Twitter 提私有化後一個月起「反口」

據外電報道指，除了虛假帳戶問題，馬斯克還認為Twitter沒有正常開展業務。Twitter此前凍結招聘，並解聘數名高層，一些職位也流失主要人員。馬斯克認為，公司嚴重違反協議。

馬斯克年初突然「舉牌」入股Twitter，今年4月前披露已持股9.2%股權，同月即提出私有化建議。

雖然最初Twitter管理層擬拒絕方案，但董事會同月已同意出售，但馬斯克於5月宣布因應無法確認Twitter指虛假帳戶只佔5%，而暫緩推進交易，要求公司提交更多證明。

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責任編輯︰梁浩碩、譚志偉