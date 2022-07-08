  • 29°C
香港時間 : 2022708日 (五) 08:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】GameStop解僱CFO兼宣布大規模裁員　股價盤後跌5%

股市 07:55 2022/07/08

分享：

分享：

【遊戲驛站GME】GameStop解僱CFO兼宣布大規模裁員

GameStop（美：GME）解僱其首席財務官Mike Recupero，該職位將由現任首席會計官Diana Saadeh-Jajeh接任。於此同時，該公司首席執行官Matt Furlong表示，公司將進行另一輪大規模裁員，為的是幫助公司更「靈活」地運營。

GameStop股價在盤中升15%，報135.12美元，惟消息公布後，股價在盤後跌5%，報128美元。

首席執行官 Matt Furlong 向員工解釋了備忘錄中的變化，並表示公司在投資數字化未來時必須採取大膽的措施。根據提交給美國證券交易委員會的文件，Diana Saadeh-Jajeh的起薪年薪為20萬美元，並有資格獲得總額為196.5萬美元的「轉型獎金」。

據備忘錄指，公司在2021年和2022年上半年招聘了600多名企業員工，及後對轉型需求有了更深的了解，這使公司能夠在多個公司部門中調整員工人數。公司盼望能夠以盈利的方式運營，因為公司在商業業務中追求銷售增長戰略，並推出了新產品，為數字資產和web3 遊戲垂直領域的客戶提供支持。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】 

相關文章：

【遊戲驛站GME】GameStop宣佈「一拆四」方式拆股　早段曾飈10%

【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶　Melvin Capital宣布關閉基金

【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓

編輯：姚卓然

數碼轉型 遊戲 美股 GameStop（美：GME） 裁員

上一篇文章

【TWTR】馬斯克收購Twitter交易據報陷入嚴重危機　已停止部分融資討論　Twitter盤後跌4%

下一篇文章

【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會　2023年1月出任英國FCA主席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國首相】約翰遜宣布辭職　英鎊彈起料短線走強　華僑永亨：未來兩周英鎊第一阻力位為1.2
【英國首相】約翰遜宣布辭職　英鎊彈起料短線走強　華僑永亨：未來兩周英鎊第一阻力位為1.2
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值850億阿里巴巴股份來港　港股存託佔比增至60%、料短期將被列入「預定摘牌名單」
【恒指夜期+ADR】阿里美股急彈　夜期升268點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股急彈　夜期升268點（不斷更新）
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高　國泰航空全日升3%
【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高　國泰航空全日升3%
【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量
【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款