【遊戲驛站GME】GameStop解僱CFO兼宣布大規模裁員　股價盤後跌5%

▲ 【遊戲驛站GME】GameStop解僱CFO兼宣布大規模裁員

GameStop（美：GME）解僱其首席財務官 Mike Recupero，該職位將由現任首席會計官Diana Saadeh-Jajeh接任。於此同時，該公司 首席執行官 Matt Furlong表示，公司將進行另一輪大規模裁員，為的是幫助公司更「靈活」地運營。

GameStop 股價在盤中升15%，報135.12美元，惟消息公布後，股價在盤後跌5%，報128美元。

首席執行官 Matt Furlong 向員工解釋了備忘錄中的變化，並表示公司在投資數字化未來時必須採取大膽的措施。根據提交給美國證券交易委員會的文件， Diana Saadeh-Jajeh 的起薪年薪為20萬美元，並有資格獲得總額為196.5萬美元的「轉型獎金」。

據備忘錄指，公司在2021年和2022年上半年招聘了600多名企業員工，及後對轉型需求有了更深的了解，這使公司能夠在多個公司部門中調整員工人數。公司盼望能夠以盈利的方式運營，因為公司在商業業務中追求銷售增長戰略，並推出了新產品，為數字資產和web3 遊戲垂直領域的客戶提供支持。

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