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【配股｜生科股】康方生物科技折讓7%配股籌5.8億元　股價收跌6%力守配售價

股市 16:14 2022/07/08

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【配股】康方生物科技折讓7%配售2400萬股　籌5.8億元

康方生物科技 （09926） 配股。康方生物科技公布，配售2400萬股，相當於經擴大已發行股本的2.85%，配售價每股24.27元，較康方生物科技上日收市價26.1元，折讓約7%，所得款項總額將為5.82億元。

康方生物全日跌5.9%，報24.55元，力守配售價，成交3.6億元。

康方生物科技表示，所得款項淨額為5.77億元，40%用於開坦尼®（卡度尼利，PD-1/CTLA-4， AK104）的營銷及商業化；20%用於加快Ivonescimab（PD-1/VEGF， AK112）III期臨床試驗；10 %用於加快伊努西單抗（PCSK 9， AK102）及Ebdarokimab（IL -12 / IL -23， AK101）的III期試驗及NDA申請；其餘用於其他一般公司用途。

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】 

【異動｜生科股】康方生物抽升9%、連升七日兼累升逾四成　旗下多款自主研發新藥展現良好抗腫瘤療效

【業績｜生科股】康方生物瀉8%　去年蝕逾10億人幣、卡度尼利雙抗預期年內獲批上市

責任編輯︰梁浩碩

港股 康方生物－B（09926） 配售

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港股受惠阿里巴巴（09988）撐大市恒生指數收市升82點　日本前首相安倍晉三遭槍擊日圓匯價波動

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