【配股｜生科股】康方生物科技折讓7%配股籌5.8億元　股價收跌6%力守配售價

▲ 【配股】康方生物科技折讓7%配售2400萬股 籌5.8億元

康方生物科技 （09926） 配股。康方生物科技公布，配售2400萬股，相當於經擴大已發行股本的2.85%，配售價每股24.27元，較康方生物科技上日收市價26.1元，折讓約7%，所得款項總額將為5.82億元。

康方生物全日跌5.9%，報24.55元，力守配售價，成交3.6億元。

康方生物科技表示，所得款項淨額為5.77億元，40%用於開坦尼®（卡度尼利，PD-1/CTLA-4， AK104）的營銷及商業化；20%用於加快Ivonescimab（PD-1/VEGF， AK112）III期臨床試驗；10 %用於加快伊努西單抗（PCSK 9， AK102）及Ebdarokimab（IL -12 / IL -23， AK101）的III期試驗及NDA申請；其餘用於其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩