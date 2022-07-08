【開市9點半】歐達禮據報提早離任證監會　《數據出境安全評估辦法》9月起實施

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自2011年起出任證監會行政總裁的歐達禮（Ashley Alder）據報將會提早離任，料今日公布。市場人士估計，歐達禮有機會提前離港，接任英倫銀行旗下金融操守局（FCA）下任主席。

另外，國家互聯網信息辦公室正式公布《數據出境安全評估辦法》，將於9月1日起執行。《辦法》規定了數據出境安全評估的範圍、條件和程序，通過數據出境安全評估的結果有效期為2年。

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