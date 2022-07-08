▲ 【證監會一哥】消息：歐達禮提早離任證監會 最快今日公布

英國政壇動盪之際，消息稱，香港政府最快將於今日下午，宣布自2011年起出任證監會行政總裁的歐達禮（Ashley Alder），將會提早離任。市場人士估計，歐達禮有機會提前離港，接任英倫銀行旗下金融操守局（FCA）下任主席。

歐達禮自2011年開始出任證監會行政總裁，2019年曾表態約滿離任，最終接受港府邀請繼續留任，任期原定在明年9月底屆滿，若歐達禮落實出任FCA主席，意味將會提早結束其在證監會的任期。英國傳媒指，歐達禮為FCA下任主席的主要人選之一。

未知歐達禮的任命會否受約遜翰辭職影響

FCA主席是英國金融監管最重要的職位之一，負責監督數以千計的金融機構。一般來說，FCA主席的任命需要財政大臣及英國首相的批准，因此尚未知道歐達禮的任命，會否受到英國首相約遜翰辭職的影響。

歐達禮現時亦是國際證券事務監察委員會組織理事會主席，並為金融穩定委員會全體會議及督導委員會的成員。他同樣是證監會執行委員會及提名委員會主席，並為財政預算委員會、投資委員會、諮詢委員會及證監會（香港交易所上市）委員會的成員。

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