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【證監會一哥】歐達禮提早2023年1月離任證監會　出任英國FCA主席

股市 07:29 2022/07/08

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【證監會一哥】消息：歐達禮提早離任證監會　最快今日公布

英國政壇動盪之際，據本報所得消息稱，自2011年起出任證監會行政總裁的歐達禮（Ashley Alder）將會提早離任，並接任英倫銀行旗下金融市場行為監管局（FCA）下任主席，而香港政府最快將於今日公布消息。證監會於周五（8日）開市前公布，歐達禮將會離任並於2023年1月成為FCA主席。

歐達禮自2011年開始出任證監會行政總裁，2019年曾表態約滿離任，並擬在2020年10月正式離任，但同年香港經歷社會事件，港府在2020年5月成功挽留歐達禮，保持外界對香港金融穩定信心。

歐達禮任期原定在2023年9月底屆滿，如今歐達禮將提前9個月離職。

未知歐達禮的任命會否受約遜翰辭職影響

FCA主席是英國金融監管最重要的職位之一，負責監督數以千計的金融機構。一般來說，FCA主席的任命需要財政大臣及英國首相的批准，因此尚未知道歐達禮的任命，會否受到英國首相約遜翰辭職的影響。

歐達禮現時亦是國際證券事務監察委員會組織理事會主席，並為金融穩定委員會全體會議及督導委員會的成員。他同樣是證監會執行委員會及提名委員會主席，並為財政預算委員會、投資委員會、諮詢委員會及證監會（香港交易所上市）委員會的成員。

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