【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會　2023年1月出任英國FCA主席　港府：繼任人將展開全球公開招聘（第三版）

▲ 【證監會一哥】歐達禮提早離任證監會 2023年1月出任英國FCA主席

英國政壇動盪之際，自2011年起出任證監會行政總裁的歐達禮（Ashley Alder）將會提早離任，並接任英倫銀行旗下金融市場行為監管局（FCA）下任主席。證監會於周五（8日）開市前公布，歐達禮將會離任並於2023年1月成為FCA主席，證監會將展開歐達禮繼任人選的招聘工作。政府表示，即將展開全球公開招聘，以遴選證監會下任行政總裁，將另作公布。

港府：歐達禮任職行政總裁期間盡心服務、貢獻良多

香港政府表示，歐達禮一直致力強化證監會監管架構及功能，進行多項政策及運作改革，並在本地及環球金融市場瞬息萬變、極具挑戰的環境中，安然渡過多個難關，並在發展本地金融市場、優化與內地及環球金融市場互聯互通取得不少成就。「歐達禮在過去11年任職行政總裁期間盡心服務、貢獻良多，未來會繼續與證監會共同努力，維護世界一流的監管環境，保持香港作為開放、透明及穩健的卓越國際金融中心的角色。」

歐達禮： 很 珍惜 在FCA處於歷史性關鍵階段作出貢獻的機會

英國財政部周五（8日）也發表聲明正式宣布將任命歐達禮為FCA主席。聲明引述歐達禮指， 很榮幸有機會擔任FCA主席，其核心工作對消費者的財務健康至關重要。

「我也很 珍惜這個 可以在FCA處於歷史性關鍵階段作出貢獻的機會，因為這份工作有助於描繪英國脫歐後的未來，成為一個全球金融中心，通過其世界領先的監管標準繼續支持創新和競爭。我期待與 FCA 的同事一起完成他們的使命。」

歐達禮原在2020年10月離任 但被成功挽留

歐達禮自2011年開始出任證監會行政總裁，2019年曾表態約滿離任，擬在2020年10月離開。同年，香港經歷社會事件，港府其後於2020年5月成功挽留歐達禮，保持外界對香港金融穩定信心。

歐達禮最新任期原定在2023年9月底屆滿，如今歐達禮將提前9個月離職。

歐達禮為國際證監IOSCO主席

FCA主席是英國金融監管最重要的職位之一，負責監督數以千計的金融機構，包括早前港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨合約亂象，FCA表明正按其職能檢視LME取消部分交易的決定。

證監會在聲明讚揚歐達禮一直引領證監會採取一套高度聚焦的創新監管政策，並同時推動證監會在運作上進行改革，藉以應對各項風險並打擊失當行為，確保本港金融市場保持高質素和廉潔穩健，以及維繫投資者的信心，並致力鞏固香港作為國際機構及投資者通往內地的門戶的角色，在互聯互通機制與中證監緊密合作。

歐達禮現時亦是國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）理事會主席，並為金融穩定委員會全體會議及督導委員會的成員。他在IOSCO、香港層面推動提倡可持續金融，包括去年以IOSCO主席身份出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），為IFRS的氣候變化披露標準成全球基準背書。

處理新股亂象、唱高散貨 2015年曾率證監董事會否決「同股不同權」

在本地監管層面，證監會近11年監管行動不斷隨市場變動而調整，曾因應新股發行人失當行為，證監會成功以《證券及期貨條例》第213條勒令還原交易，要求發行人向投資者回水。任期內其他監管重大事件還包括，重罰4間涉保薦人失當的投行、處理創業板「啤殼」、社交媒體唱高散貨等。

在市場發展方面，不論是最初滬港通、中港基金互認，以至最新ETF納入互聯互通、互換通，都是其任內主要工作。

不過，在香港新股改革擬容許引入「同股不同權」機制議題上，歐達禮與證監會時任董事局成員在2015年曾罕有公開否決港交所推進諮詢。其後，港交所、證監會再次重啟修訂新股機制，最終在2018年完成改制。

雷添良：成就令人永誌不忘

證監會主席雷添良表示，代表證監會董事局，衷心感謝歐達禮卓越領導及寶貴貢獻，「他將證監會構建成處事果斷、效益斐然且深得本地和國際同業尊重的獨立市場監管機構，他的成就令人永誌不忘」。

歐達禮稱，證監會所實施的政策和改革已深深植根於體制之中，「我會將一個穩健有效的監管框架傳承給我的繼任人，為香港的成功發展及國際金融中心地位奠定堅實的基礎。」

（第三版加入全球招聘；第二版加入英國財政部聲明）

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