【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥是貓咪天下 平靜生活遇上貓咪

摩洛哥是伊斯蘭教的國家關係,貓咪得以在此地繁衍生息,蹤影隨處可見,而當地人對貓咪的態度大多是包容及友善的。

有些城市,不少浪貓,但獲不少有心人在晚上將吃剩的食物,放在紙盒裏,拿到貓咪經常到的地方,讓牠們有東西可吃。

在穆罕默德的家常看到一隻貓咪出現,而這貓咪樣子特別可愛及靚仔,明顯與別不同。有次查問下,原來這貓咪是自來貓。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

穆罕默德說,這貓咪是有人養的,一直獲得悉心照顧(洗澡、修甲等等)。後來女主人嫁人了,沒有帶走貓咪,只留給老家的哥哥,可憐的貓咪沒有得到合適的照顧,肚餓的情況下偷走,在眾多的房屋中,牠選擇就留在這裏。聽後,感覺牠好可憐,為何棄養!

不知何時,貓咪不知不覺間痴着我,尤其是廚房裏煮餐時,牠總是留在我腳下(等食),有次,我倆在房裏吃早餐時,貓咪在門外咪咪叫不停,聽到心都軟了,開門給牠進來,牠快快想跳進餐枱上,穆罕默德大聲呼喝,貓咪不動聲色乖乖坐在枱下等食。

牠甚至會走入睡房和我一起睡覺,有晚我突然感覺腳上有物件壓下來好重,起身查看,原來是貓咪,我「咪咪」叫牠,示意瞓在我身旁,殊不知牠有好醒目走來。

早前,我和穆罕默德離開沙漠一星期,回來後,看見貓咪坐在房門,我第一眼發現牠瘦了一圈,連穆罕默德也這樣說。

穆罕默德媽媽說,你們不在的時候,牠經常坐在房門外,給牠食物不吃不渴…..。

可能平時我比太好的食物貓咪,食到咀刁。結果揀飲擇食或許牠等着我回來。

貓咪經常陪伴我,又嗜睡覺,使我留意牠的一舉一動,好多時間更偷拍牠千變萬化的睡姿,總令我笑不停。

貓咪每次睡醒時,先來一個伸懶腰加鬼爪動作(鬼爪是腳甲),之後喜歡舔舐自己身體,比人類更愛清潔乾淨。

從未養過寵物的我,現在明白養寵物的人心態,投下了感情,真是難捨難離。

現在牠的名字「仔仔」,「仔仔」的一舉一動總令我歡天喜地,感恩遇上這可愛的小貓咪,令平靜的生活添上色彩。

▼ 點擊圖片放大 +2

【青姐話】向上游 唔使愁

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

更多當港女遇上摩洛哥小子 @Apple ( 陳偉嫦)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!