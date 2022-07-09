【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥是貓咪天下 平靜生活遇上貓咪

摩洛哥是伊斯蘭教的國家關係，貓咪得以在此地繁衍生息，蹤影隨處可見，而當地人對貓咪的態度大多是包容及友善的。

有些城市，不少浪貓，但獲不少有心人在晚上將吃剩的食物，放在紙盒裏，拿到貓咪經常到的地方，讓牠們有東西可吃。

在穆罕默德的家常看到一隻貓咪出現，而這貓咪樣子特別可愛及靚仔，明顯與別不同。有次查問下，原來這貓咪是自來貓。

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穆罕默德說，這貓咪是有人養的，一直獲得悉心照顧（洗澡、修甲等等）。後來女主人嫁人了，沒有帶走貓咪，只留給老家的哥哥，可憐的貓咪沒有得到合適的照顧，肚餓的情況下偷走，在眾多的房屋中，牠選擇就留在這裏。聽後，感覺牠好可憐，為何棄養!

不知何時，貓咪不知不覺間痴着我，尤其是廚房裏煮餐時，牠總是留在我腳下(等食)，有次，我倆在房裏吃早餐時，貓咪在門外咪咪叫不停，聽到心都軟了，開門給牠進來，牠快快想跳進餐枱上，穆罕默德大聲呼喝，貓咪不動聲色乖乖坐在枱下等食。

牠甚至會走入睡房和我一起睡覺，有晚我突然感覺腳上有物件壓下來好重，起身查看，原來是貓咪，我「咪咪」叫牠，示意瞓在我身旁，殊不知牠有好醒目走來。

早前，我和穆罕默德離開沙漠一星期，回來後，看見貓咪坐在房門，我第一眼發現牠瘦了一圈，連穆罕默德也這樣說。

穆罕默德媽媽說，你們不在的時候，牠經常坐在房門外，給牠食物不吃不渴…..。

可能平時我比太好的食物貓咪，食到咀刁。結果揀飲擇食或許牠等着我回來。

貓咪經常陪伴我，又嗜睡覺，使我留意牠的一舉一動，好多時間更偷拍牠千變萬化的睡姿，總令我笑不停。

貓咪每次睡醒時，先來一個伸懶腰加鬼爪動作（鬼爪是腳甲），之後喜歡舔舐自己身體，比人類更愛清潔乾淨。

從未養過寵物的我，現在明白養寵物的人心態，投下了感情，真是難捨難離。

現在牠的名字「仔仔」，「仔仔」的一舉一動總令我歡天喜地，感恩遇上這可愛的小貓咪，令平靜的生活添上色彩。

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作者 _Apple ( 陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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