【拿拿聲快訊@iM網欄】近7成中小企面對物流挑戰 即時送貨平台成支援營商每一哩路

疫情下線上經濟模式成主流，消費者對貨物運送需求不斷提升，或加重處於不同發展階段的中小企壓力。即時送貨平台Lalamove的市場調查結果顯示，65%受訪中小企正面對的營運痛點為物流挑戰。不論是處於創業、成長或業務擴展期的中小企，若善用即時送貨平台的強大網絡和配套，將資源精準投放，便可成致勝關鍵，有助提升競爭力、開拓新商機。

中小企創業期：從零建立物流服務 靈活送貨服務為創業者補位

在「以消費者體驗為主導」的趨勢下，物流服務更需貼心，初創公司仍在摸索市場需求的階段，需於指定時間將貨物送到顧客手上；以及效率 — 以最低成本和時間將最多貨物送出；中小企創業者缺乏人手及經驗下需費時摸索物流程序，等於白白讓機遇流走。

Lalamove根據豐富的經驗作出支援，不但讓中小企靈活選擇車種和運送方法，多點配送服務亦讓中小企於最短時間内處理多張訂單，以最相宜的方法迅速送貨，節省開支。以中小企「餸上門」為例，他們提供網購即煮餸菜包服務，單是準備訂單已需要大量資源和人手。而且餸菜包要求新觧每日送遞，Lalamove的協助為「餸上門」解決物流煩惱，同時做到準時、可靠，滿足消費者，令中小企得以把握線上經濟的新趨勢，疫下生意反增一倍。

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中小企成長期：資源用得其所 將物流交付專業企業物流管理團隊

發展中期的中小企既要資源精準投放，亦要「節流」。Lalamove調查發現，外判送貨服務為中小企平均節省18%的營運成本，所節省的成本可投放於員工(31%)或作未來之需(42%)。控制資源、提高送貨效率，可讓發展中期的中小企邁向成功。

即時送貨平台設有企業帳戶管理團隊，以豐富的物流經驗為中小企度身訂造物流方案，以最短時間解決繁瑣物流程序，讓中小企安心發展業務。面對訂單快速增長的急切需要，企業物流管理團隊更可擔當中小企物流顧問，制定應急方案提供即時協助。

以醫療行業為例，疫情間遙距診症普及加大藥物速遞需求；Lalamove數據顯示，3月首兩星期與1月同期比較，醫療保健相關訂單急增5倍。以香港中醫藥服務中心為例，他們為香港中醫及診所提供配藥代煎及配送服務。作為物流拍檔，Lalamove企業帳戶管理團隊在疫情期間即時為中心提供物流建議和帳戶管理服務，在不用增加管理人手的情況下把握急速增長的市場商機。

中小企擴展期： 物流自動化及多場景應用成關鍵

善用科技將物流變得自動化有助中小企進一步擴大業務和集中資源發展新商品。Lalamove API可讓中小企數碼化物流服務，由顧客下單後至處理貨物和送貨過程均由即時送貨平台自動執行，中小企只需於網站監察流程，不需額外安排送貨和管理。

物流平台更為中小企不同應用場景提供支援，如Lalamove API 能連接電商平台Shopify，助中小企把握電商機遇；或與餐飲平台Oddle無縫連接，助中小企一站式解決物流問題。

「快速應變」是中小企的成功關鍵，面對每個業務階段需求作出迅速應對，才可於競爭激烈的市場突圍而出；即時送貨平台為創業、成長和擴張期的中小企即時補位，令每個送貨流程都成為中小企致勝關鍵。

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【青姐話】向上游 唔使愁

作者_周嘉健簡介： 全天候即時送貨平台Lalamove香港區總經理，於物流業擁有逾15年的豐富經驗，帶領Lalamove在香港市場的營運和業務拓展。為個人客戶和不同規模的企業，提供方便快捷的即時送貨服務。

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