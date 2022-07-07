【餓「新」嘗啖＠iM網】傳統德國家鄉菜 不傳統的呈現

前陣子試了一家新開的德式餐廳Heimat by Peter Find。友人一聽到德國菜，第一句問：食鹹豬手？我搖頭。再問：德國腸？再搖頭。不知道從甚麼時候開始，大家心目中的德國菜就是豬手香腸配啤酒。這晚來到Heimat，Chef Peter Find打造了一個六道菜的tasting menu（1280元 /位），一次過試勻代表德國六大地區的地道菜色，經典得來又有嶄新的演繹，完全顛覆了大家對德菜的認知。

本來，Peter就是德國人，先後於多家歐洲米芝蓮餐廳任職總廚，去年離開Ritz-Carlton後自己當家，餐廳起名Heimat，德文意指「家園」，開宗明義，走的就是德國家鄉菜路線。餐廳裝潢簡約精緻，總廚Peter整晚進進出出親自上菜，介紹菜式，非常親和，予人賓至如歸的感覺。

等上菜的時間，先端上地道的Pretzel，自家烘焙的蝴蝶結麵包，外層煙韌，內裏香軟Q彈，好食到唔停得口，但一定要節制，留前鬥後。

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第一道菜由法蘭克福地區出發，鮮甜、緊緻彈牙的法國Brittany藍龍蝦肉，配攝氏58度慢煮的溫泉蛋，加上以香蔥、水芹等七種香草製成的經典法蘭克福綠色醬汁，散發前所未有的複合清香。這道菜從賣相到味道都滲透一股粗中有細的優雅，樸實中見精緻。

接下來的Frühlings Erbsensuppe，田園風味的春日豌豆湯源自Hessen，為確保溫度，待上枱後才徐徐倒入熱湯，誠意可嘉。這湯入口稠而絲滑，微甜絲澀，充滿春天的清新，配以煙薰鱒魚，提升香氣口感之餘，猶如在春風添加了一抺海洋的味道。

緊接着的Koenigsberger Klopse豬肉球源自柏林，貌似上海獅子頭，吃法和配料當然不一樣，鬆軟的豬肉丸，佐以混合酸豆和小黃瓜的濃稠醬汁，微酸豐盛而質感柔順細滑，隨附的紅菜頭濃汁，起到平衡味蕾的效果。

主菜Seebarsch Bavaria正如其名，是德國南部巴伐利亞式鱸魚，地域沾上了匈牙利色彩，外皮煎得香脆而肉汁豐盛的法國Brittany鱸魚，配合匈牙利Goulash紅椒粉醬汁提味，伴以捲心菜，樸實清新。另一道主菜是源於黑森林的Zwiebelrostbraten洋葱煎牛扒。不吃牛可改吃法國鴨胸，同樣出色，味道濃郁口感豐富。

最後有代表摩澤爾的甜品「Riesling Weinschaum」，清甜的水蜜桃配沙巴翁加德國雪糕，以甜蜜幸福作結。

甜品過後，還有驚喜彩蛋，侍應推出糖果車，滿載不同口味的特色Gummy Bären-Treff軟糖，十多種口味任你選擇，Hot Red chili pepper甜得來帶股辛辣，薑味則類似薑糖，慢慢由喉頭逼出熱力，至於香檳味，屬於成年人的糖果……大家邊選邊吃，愈吃愈失控。

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作者 _ 莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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