【餓「新」嘗啖＠iM網】傳統德國家鄉菜 不傳統的呈現

前陣子試了一家新開的德式餐廳Heimat by Peter Find。友人一聽到德國菜,第一句問:食鹹豬手?我搖頭。再問:德國腸?再搖頭。不知道從甚麼時候開始,大家心目中的德國菜就是豬手香腸配啤酒。這晚來到Heimat,Chef Peter Find打造了一個六道菜的tasting menu(1280元 /位),一次過試勻代表德國六大地區的地道菜色,經典得來又有嶄新的演繹,完全顛覆了大家對德菜的認知。

本來,Peter就是德國人,先後於多家歐洲米芝蓮餐廳任職總廚,去年離開Ritz-Carlton後自己當家,餐廳起名Heimat,德文意指「家園」,開宗明義,走的就是德國家鄉菜路線。餐廳裝潢簡約精緻,總廚Peter整晚進進出出親自上菜,介紹菜式,非常親和,予人賓至如歸的感覺。

等上菜的時間,先端上地道的Pretzel,自家烘焙的蝴蝶結麵包,外層煙韌,內裏香軟Q彈,好食到唔停得口,但一定要節制,留前鬥後。

第一道菜由法蘭克福地區出發,鮮甜、緊緻彈牙的法國Brittany藍龍蝦肉,配攝氏58度慢煮的溫泉蛋,加上以香蔥、水芹等七種香草製成的經典法蘭克福綠色醬汁,散發前所未有的複合清香。這道菜從賣相到味道都滲透一股粗中有細的優雅,樸實中見精緻。

接下來的Frühlings Erbsensuppe,田園風味的春日豌豆湯源自Hessen,為確保溫度,待上枱後才徐徐倒入熱湯,誠意可嘉。這湯入口稠而絲滑,微甜絲澀,充滿春天的清新,配以煙薰鱒魚,提升香氣口感之餘,猶如在春風添加了一抺海洋的味道。

緊接着的Koenigsberger Klopse豬肉球源自柏林,貌似上海獅子頭,吃法和配料當然不一樣,鬆軟的豬肉丸,佐以混合酸豆和小黃瓜的濃稠醬汁,微酸豐盛而質感柔順細滑,隨附的紅菜頭濃汁,起到平衡味蕾的效果。

主菜Seebarsch Bavaria正如其名,是德國南部巴伐利亞式鱸魚,地域沾上了匈牙利色彩,外皮煎得香脆而肉汁豐盛的法國Brittany鱸魚,配合匈牙利Goulash紅椒粉醬汁提味,伴以捲心菜,樸實清新。另一道主菜是源於黑森林的Zwiebelrostbraten洋葱煎牛扒。不吃牛可改吃法國鴨胸,同樣出色,味道濃郁口感豐富。

最後有代表摩澤爾的甜品「Riesling Weinschaum」,清甜的水蜜桃配沙巴翁加德國雪糕,以甜蜜幸福作結。

甜品過後,還有驚喜彩蛋,侍應推出糖果車,滿載不同口味的特色Gummy Bären-Treff軟糖,十多種口味任你選擇,Hot Red chili pepper甜得來帶股辛辣,薑味則類似薑糖,慢慢由喉頭逼出熱力,至於香檳味,屬於成年人的糖果……大家邊選邊吃,愈吃愈失控。

作者 _ 莎連娜(柯景惇)簡介:

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

