【人物專訪】未夠30歲破格成品牌負責人 年輕Marketing高手出招 助逾百年老字號香港電車踏上創新之路

香港交通四通八達，曾被選為全世界交通運輸最方便的城市。講到最有本土特色的交通工具，於港島大街小巷緩緩穿梭、暱稱「叮叮」的電車一定有份。於香港設廠生產的電車，已有118年歷史，越過「三年零八個月」日軍襲港的日子，盛載着香港多代人的故事與記憶，成為香港其中一個重要標誌。

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畢竟香港電車已是過百年的品牌，如何趕上時代急速的變化，卻又保住核心價值？香港電車市場商務及品牌總監張永恒（Nixon），加入公司後積極求變，助品牌踏上創新之路。這位品牌高手更以多項招數活化品牌，令電車跨過地域限制，更為港人，特別是新一代所認識。

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只有30餘歲的張永恒，是2020年度四十驕子（40 under 40 Awards）的其中一位得主，以上獎項，是本港建築、室內和產品設計領域中，40歲以下擁有傑出成就及貢獻的人士。大學時修讀市場學的張永恒，畢業後於外地開設網上教育業務公司，其後他曾於不同類型的市場調查、廣告企業工作，開始接觸交通工具的廣告。早於24歲時，他已成為一家大型戶外媒體集團的子公司的負責人，主理市場上約八成的士廣告，早對運輸行業有一定認識，他也成功令公司收入按年增長28%，成績卓越。

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及至2019年，當時只有29歲的他，轉投香港電車公司擔任為商務及品牌總監。對於香港電車來說，聘請一位30歲以下的年輕人為商業和品牌負責人，絕對是個破格的做法。加入香港電車後，張永恒也為當時已有116年歷史的老字號品牌帶來重大變化，加入公司1年半後，他已協助公司跟16個品牌聯乘合作，令公司商品收入急劇上升，亦令品牌知名度大大提升。

提起數年前加入香港電車的原因，張永恒說：「當時我看見公司管理層企圖改變，而我亦看到公司有機會去改變。」他解釋，很多時候一些企業說希望有改變，但實際上整個結構是不容許有變化，公司也不會支持員工作出改變。「我留意到老闆（香港電車）會發掘人才，亦給予我改變的空間。老闆當時跟我說：『我想你推出一些產品。』但事情也可以由我去決定。當你有這種自由度，又成功做到，人們信任你，整個品牌就會愈來愈好。」

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張永恒加入前，電車幾乎沒有任何周邊產品，就是老闆放手給予他重大自由度，張永恒在過去3年間為公司推出多項新嘗試，成功令公司知名度提升，也開拓新的收入來源。他為電車公司帶來改變的個案，也被香港科技大學編寫為營銷商業案例。



同時，於他的積極推動下，近年香港電車也跟多家機構合作辦電車免費乘車日。事實上，香港電車一直也有「免費乘車日」活動，已舉辦超過10年，市民於當天的行車時間範圍內，可無限次暢坐免費電車。「免費乘車日」一般多由商會或企業贊助，張永恒加入公司後，更積極跟企業合作舉行以上活動，單是過去一年，公司已舉辦了7次「免費乘車日」，為歷年之冠，受惠市民人次逾140萬。如Edko Films安樂影片為答謝香港人對《梅艷芳》電影及梅姐的支持，於2021年12月30日舉辦免費乘車日；太平香港與香港電車合辦免費乘車日，在去年11月20日舉辦免費乘車日。

張永恒表示，以上合作模式由去年開始積極推行，「由於公司的收入跌太多，我們就想找企業『包底』。舉個例子，一年有365日，如我們一天的車務收入為30至40萬元，我們舉辦『免費乘車日』的收入高於30萬元，就有如電車營運多了一日，可以幫補車務收入，為那些收入不足的日數拉上補下，也不用擔心那天有多少乘客。」電車於一年間舉辦了多次免費乘車日，張永恒透露公司老闆對此成績感到滿意，「數年前我們在商談的時候沒有構想過這麼大，每年可以舉辦一、兩天免費乘車日已經很好，能夠做到7天，是沒有人想過的。」

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今年4月30日「姜濤生日免費乘車日」引起全城熱話。一眾「姜糖」（MIRROR成員姜濤粉絲的暱稱）為慶祝偶像姜濤23歲的生日，以「姜濤香港後援會」名義於當天「包起」全綫電車，全港巿民可免費乘電車一日。

以上「姜濤生日免費乘車日」是首次由民間團體自發舉辦，張永恒指，是次對提升公司品牌形象有很正面的作用。他表示，過去電車沒有舉辦太多免費乘車日，當中的原因是不想只叫企業贊助。於他就想出以「回饋社會」為賣點這個好「蹺」，讓民可以免費搭車，結果這種概念大受商界歡迎。

原來，以上創舉就是由他穿針引綫，是由電車公司主動向「姜濤香港後援會」提出合作。張永恒說：「我知道姜濤的應援都想做一些『好爆』的事情，姜濤電車本身已很突出，加上姜濤又想回饋社會做慈善，因此我們主動出擊，去年底找他們商討合作，對方也樂於接納這個提議，於是造就了這項盛事出現。」



今年4月30日，姜濤號」當天早上11:30於屈地街電車廠開出，當時逾百名粉絲在電車廠外守候。當電車途經上環、中環等地開往銅鑼灣，沿途吸引不少途人拍照留念。銅鑼灣SOGO外更是人山人海，大批人士一同大叫「姜濤生日快樂」，場面非常墟冚。張永恒指，未來公司的長遠發展策略，會延伸至找一些講求企業社會責任的公司去合作，為公司發掘更多潛在合作機會。

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責任編輯：陳詠妍

