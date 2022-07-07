【破產國家】紅茶出口大國斯里蘭卡破產　負債高達500億美元　必需品已成「奢侈品」

▲ 紅茶出口大國斯里蘭卡破產 負債高達500億美元 必需品已成「奢侈品」

中國「一帶一路」沿線國家、亦是紅茶出口大國的斯里蘭卡宣布破產。斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）向國會表示國家已破產，政府的外滙儲備已用光，無法進口必需品，料這次經濟危機帶來的影響至少持續到明年底。另外，斯里蘭卡央行預計，通脹在短期內將飈至70%。為控制物價，央行宣布加息一厘，至15.5厘，是20年來的最高水平，而今年利率已累計上調9.5厘。

以錫蘭紅茶聞名的斯里蘭卡位於印度洋，經濟一向依賴旅遊業及紅茶出口，據市場數據指，斯里蘭卡為全球第二大荼茶葉出口大國。不過，在疫情爆發後，兩大經濟支柱受到打擊，而且，俄烏戰爭也導致當地旅遊業失去俄羅斯、烏克蘭等主要客源。

斯里蘭卡近年深陷經濟危機，目前總負債高達500億美元，而當地亦出現物資短缺，包括糧食、藥品、燃料和電力等，目前全國幾乎沒汽油，政府已關閉非必要的公共服務以節省燃料，令當地經濟和基層生活處於停滯狀態，促使大批國民逃離。貨幣方面也出現大貶值，斯里蘭卡盧比自3月以來，更暴跌超過80%。

由於斯里蘭卡於2023年仍將面臨困難，現以破產國家身份與國際貨幣基金組織（IMF）展開紓困談判，結果取決於在8月之前與債權國敲定債務重組計劃。

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