【著數優惠】Carousell夥Zeek推配送服務　適用廣泛全新及二手商品

▲ Carousell夥Zeek推配送服務 適用廣泛全新及二手商品

買賣平台Carousell宣布物流平台Zeek合作，推出配送服務，Carousell用戶在出售或購買指定產品類別時，可選用Zeek派送服務，包括「Zeek2Door斑馬到家」即日/翌日配送服務，及「ZeekDash斑馬快送」兩小時或四小時「點對點特快」配送服務。

Carousell用戶凡註冊Zeek，並選擇兩小時或四小時特快配送服務，即可享港幣30元優惠，可於送貨或取貨時使用。另外Carousell賣家登記成Zeek客戶，可享即日或翌日配送優惠，寄送5公斤貨品收費27元，不設最低配送單量，首月可免除額外附加費。

配送服務適用於廣泛產品類別，包括全新及二手商品，電腦及科技、美容及化妝品、手提電話及電子遊戲、家庭電​器、健康及營養食用品、寵物用品及汽車配件等。

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