【盈喜盈警】中遠海能照升2%　料上半年純利削7至8成、外貿油運船隊整體虧損增1億人幣　但按季好轉

▲ 中遠海能料上半年純利削7至8成 外貿油運船隊整體虧損增1億人幣

中遠海能 （01138） 預計今年上半年純利將會減少至介乎1.1億至1.8億元（人民幣，下同），較去年同期的5.82億元，大減69%至81%，當中，外貿油運船隊整體虧損增加約1億元，而收到的政府補貼亦較去年同期減少。

中遠海能第二季度淨利潤預計將介乎8497萬至1.55億元，較第一季度增長239.5%至519.1%。

中遠海能一度升5.7%，高見4.59元，現升幅收窄至2%，報4.43元。

中遠海能表示，VLCC運輸市場仍未擺脫運力過剩的困境，雖然地緣政治事件的擾動使VLCC運價出現小幅抬升，但效果有限。其上半年VLCC運輸業務較去年同期增加虧損約4.2億元。

另外，受地緣政治事件影響，國際石油貿易路線發生了改變，運輸需求增長顯著，尤其是中小型油輪。中遠海能自營中小型外貿油輪上半年毛利按年增約3.4億元，第二季度自營中小型外貿油輪毛利預計為3億元。

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