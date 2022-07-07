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【HSBC滙豐】滙豐環球責任投資主管辭職　曾批央行誇大氣候變化風險

股市 21:30 2022/07/07

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【HSBC滙豐】滙豐環球責任投資主管辭職　曾批央行誇大氣候變化風險

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐投資管理環球責任投資主管Stuart Kirk在社交媒體宣布，已辭去相關職務，Stuart Kirk表示，自他出席《金融時報》會議上發表演講以來，滙豐的行為令他不能繼續其職位。

Stuart Kirk於5月時曾指，央行決策者和其他環球政府過分強調，甚至擴大氣候變化的金融風險，言論引來氣候變化關注者批評，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在社交平台急「割席」，否認Kirk言論代表該行。Stuart Kirk自此被停職直至完成內部調查。

滙豐負責任投資主管批央行誇大氣候變化風險後遭停職【下一頁】

Stuart Kirk稱，過去27年，自己在金融、新聞及諮詢領域一直紀錄良好，而且盡力為客戶及讀者做到最好，因他相信這樣做可以幫助到僱主。

他指，投資很難，拯救我們的星球亦難，但人類最能走向成功是要有公開及誠實的討論，若公司相信多元化及直言不諱，他們便應該言出必行，缺乏文化只會破壞財富及進步。

金管局氣候壓力測試：資本充足率可5年跌3百分點【下一頁】

Stuart Kirk又指，自己在停職期間，召集了一批志同道合的人，一齊開發一種新的資產類別，用以強化自己在演講中的核心論點，即人類的聰明才智可以克服挑戰，同時製造巨大的投資機會，並表示自己會繼續在可持續金融主流泡沫中，用尖銳的棍子刺穿那些胡說八道、虛偽、草率的邏輯及集體思維。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

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