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【薯片叔叔】曾俊華：目前經濟屬困難時期　滯脹、失業等問題將日常化

Hot Talk 20:59 2022/07/07

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【薯片叔叔】曾俊華：目前經濟屬困難時期　滯脹、失業等問題將日常化

薯片叔叔共創社創辦人、前財長司司長曾俊華表示，目前經濟屬困難時期，美國加息速度快、地緣政治加上科技發展，許多顛覆性因素波動著經濟，而滯脹、失業等問題將日常化。

曾俊華：人才外流不是問題

本港出現移民潮，曾俊華指，人才外流不是問題，不用堅持或挽留在香港，認為世界各地均具人才，在科技下能作跨地域溝通，而且現時溝通最為重要，不論地域及不同年齡層之間需要增加溝通。曾俊華認為，留港或移民屬個人選擇，不論何地也可學到新知識，不一定移民才可成功。

Bowtie顧問曾俊華：新世代多利用線上服務【下一頁】

近日DSE放榜在即，曾俊華呼籲年輕人不需太著急，並以自己經驗分享，指自己30歲才從美國回流當政務官（AO），此前曾當木匠、地盤、老人院清潔工等工作，及後才修讀建築。

「三師」已過時　應以「4C」迎挑戰

曾俊華是日於城大分享「與青年人探討啟發未來」，當中提及現今父母仍注重「三師」即醫師、律師及會計師，但他認為「三師」現已過時。雖然大學學位對社交及成長重要，但應要追求自己喜歡的事情，而且21世紀下做事必然與科技有關。他指，青年人應以「4C」，即創意Creativity、批判思維Critical Thinking、合作Collaboration及溝通Communication，加上數碼技能、社交及同理心迎向未來挑戰。

曾俊華表示，自己已離開政府約5年多，對新任政府不熟悉，認為新政府處理青年工作、創科及劏房範疇做法仍需觀望。

相關文章：【前財爺】「SLASH族」曾俊華獲委任智能投資平台初創StashAway顧問　對方新客將獲贈Choi Yeah NFT

相關文章：【NFT】曾俊華更換頭像重新為特首選舉舖路？　非也！實推3000個NFT送贈港人

記者：宋佩恩

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經濟 滯脹 曾俊華 移民 DSE 地緣政治 香港 加息

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