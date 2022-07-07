【斯里蘭卡破產】斯里蘭卡再加息一厘 央行：短期通脹或高達70% 經濟將陷「痛苦衰退」

綜合外媒報道，日前宣布陷入破產的斯里蘭卡宣布加息一厘至15.5厘，是二十年來的最高水平，今年利率總計已上調9.5厘，是斯里蘭卡在3個月來第2次大幅加息。斯里蘭卡中央銀行官員表示，加息目的是控制失控的價格，並減少經濟中累積的需求壓力。

報道指，央行預計通脹在短期內將觸及 70%，並在一年內保持較高水平，但全球原油和大宗商品價格下跌，將令其下跌更快，官員更警告，經濟將會陷入「痛苦衰退」。

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斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二對議會表示，央行估計今年經濟增長將收縮 4% 至 5%，但遠比早前所定立，即明年的1%經濟增長收縮目標更為多。維克勒馬辛哈上個月在議會表明，將計劃於 8 月向議會提交一份臨時預算，其中將包括新的財政收入和削減開支措施。

國際貨幣基金組織在上月底對斯里蘭卡進行為期十天的訪問後表示，當局需要採取更強有力的財政措施，以使公共財政重回正軌。斯里蘭卡希望與國際貨幣基金組織達成工作人員層面的協議後，舉行一次中國、印度和日本將參與的捐助者會議，並將在 8 月之前提出其債務可持續性框架。

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責任編輯：龍紀瑩