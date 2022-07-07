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【通脹影響】不願將成本轉嫁到學生身上　日本中學學生餐以啫喱代替水果

環球政經 21:25 2022/07/07

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日本通脹加劇，食材價格急升，不只水族館都要換飼料，就連學生餐都要改餐單。《路透社》報道，日本千壽青葉中學不願將食材成本轉嫁到學生身上，為了控制食材價格，將啫喱或一小塊蛋糕代替新鮮水果。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

青葉中學的營養師佐藤和美表示，她嘗試讓學生每月吃一到兩次時令水果，但很難經常這樣做。她亦盡可能使用芽菜作代替，但擔心如果價格繼續上漲，她將無計可施。佐藤和美續稱，現時一樽18 升食用油，比一年前貴1,750日圓，而洋蔥的價格更貴了一倍。

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日本政府對公立學校的午餐有嚴格的營養要求，所以在學校被迫提高價格前，營養師只能盡力而為。

政府在4月表示，作為一部分紓困措施，將提供資金以減輕學校上漲伙食費的負擔，避免將成本轉嫁給學生。但佐藤和美仍擔心能源和食品價格將繼續上漲，尤其是在學年結束、政府資金開始用盡時。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

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撰文 : 陳楚琨

午餐 紓困措施 路透社 經濟 營養師 日圓 食品 學校 日本 中學

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