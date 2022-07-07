【日本通脹】日本煙花商苦撐　成本上升寄望復常

▲ 日本「花火（煙花）大會」今年多數復辦，業者表示成本上漲但盡量不加價。(新華社圖片)

日本陸續開放入境旅遊，夏季觀光焦點之一是當地的「花火（煙花）大會」，有業者表示今年復辦的大會約近8成，雖然煙花製作成本上升，但為免影響復辦氣氛，都盡量選擇不加價。

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日本的「花火（煙花）大會」文化廣為人認識，夏季幾乎每個周末各地都有不同規模的「花火大會」，當中比較有名的要數到東京「隅田川花火大會」、「江戸川區花火大會」等，惟因疫情關係兩者仍決定取消，但其他各地的大會，不少仍會在預期內舉行。

山崎煙火製造所發言人山崎智弘表示，製作煙花彈使用的金屬、需要調合火藥的藥品等，都比往年漲價一成左右，而且原料大多依賴入口，亦受到運費及日圓貶值影響。惟今年的煙花彈不加價，山崎智弘表示因看到有約8成活動復辦，希望拋開價格盡量合作。

過去2年間有不少「花火大會」停辦或縮減規模，復辦後也格外注意細節。今年10月預定復辦的茨城縣筑西市花火大會，便找來山崎煙火製造所進行試射，當地觀光振興課發言人信田有哉表示，會場將有適當的社交距離要求，以一定要順利舉行的心情做到最好。而因為營商環境變化，以往有大量贊助而免費的花火大會亦要變陣，部分如「關門海峽花火大會」改為收費入座。

另一方面，家用的線香煙花等亦有加價壓力，當地批發商「ONDA」表示產品幾乎全部從中國入口令來貨價上升。發言人恩田鄉子稱已盡所能控制成本沒有加價，不希望小朋友因為加價而不能遊玩，公司全體都會盡力。

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責任編輯:王浩賢