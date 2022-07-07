【DSE放榜】就業、進修、升學？教育及職業博覽7月21日開鑼 提供超過2,700個公私營就業機會

7月20日是今屆文憑試（DSE）的放榜日，貿發局主辦的第31屆教育及職業博覽，亦將緊接於7月21至24日於會展舉行。今屆博覽設有「教育」及「職業」兩大專區，雲集本地、中國內地及海外的大學、專上學院、持續進修機構，以及不同本地專業學會、政府部門及公私營機構等，為包括今屆放榜學生在內的各界人士，提供一站式升學、進修和就業資訊。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

為迎合就業市場發展，博覽設不同主題職業日，涵蓋本港創新科技產業、技能發展、建造業及機電工程行業範疇。至於主題教育日，則介紹熱門及新興留學地點，配合一系列海外升學講座，讓家長及學生了解各地教育制度及教學特色。

大會繼續設有「招聘廣場」，集合不同求職平台、政府部門、公私營機構等參展商，帶來超過2,700個就業機會。同時，專為年輕人而設的「青年廣場」，今年將介紹多項實習及工作機會，和深受年青人歡迎的工作假期資訊。

【職場熱話】 兩個月行政工作賺快錢 一份31K準時收工一份45K但「好Chur」 打工仔懊惱不知怎挑選【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

一連四天的博覽會舉辦超過90場活動，旨在開拓廣大學生及求職人士的視野，希望成為他們學業及職業生涯的轉捩點。大會請來星級嘉賓分享，例如著名品牌玩具threezero、Hot Toys及Molly創辦人王劍鋒、陳浩斌、王信明將分享「由收藏玩具到出品自家品牌公仔」的成功秘笈；建造業KOL「築夢女生 Dream Girls」現身主講如何打破「女仔做地盤？」的迷思；另外，職業訓練局及香港青年協會講座系列，將鼓勵年輕人以新技能迎接新世代。

第31屆教育及職業博覽

展覽日期：2022年7月21至24日（星期四至日） 展出地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心（港灣道入口） 開放時間：2022年7月21至23日上午10時至下午7時、2022年7月24日上午10時至下午6時 入場人士：開放給公眾人士參觀（免費入場） 主要展覽：教育（持續進修、本地教育、海外及中國內地升學、青年廣場）、職業（職業、招聘廣場）

【青姐話】向上游 唔使愁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文