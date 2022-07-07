【科技巨擎】特斯拉裁員10% 幾百名特斯拉前員工 跳槽到亞馬遜、蘋果

特斯拉 Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前表示因看淡經濟前景而需要裁員約10%，而近日據外媒 Punks & Pinstripes 報導，該組織追踪了截至 6 月 30 日在過去 90 天內離開公司的 450 多名特斯拉員工的 LinkedIn 數據，發現蘋果、亞馬遜和Google等大型科技公司接收了數百名前特斯拉員工。

該網站統計的 LinkedIn 數據顯示，有超過100名前特斯拉員工加入亞馬遜和蘋果，90名前特斯拉員工加入了Rivian和Lucid Motors，只有8名員工跳槽到更傳統的汽車製造商，包括通用汽車 和福特。電動車電池回收公司 Redwood Materials 和亞馬遜旗下的自動駕駛公司 Zoox 也招募了部分特斯拉前員工。

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報告指出，超過 100 名前特斯拉員工轉職到亞馬遜和蘋果。蘋果過去曾聘請過特斯拉的頂尖人才。去年，蘋果還為代號 Project Titan 的電動車計畫，挖走特斯拉前 Autopilot 軟體總監 Christopher Moore。

馬斯克先前表示，特斯拉將在未來三個月內裁減 10% 的受薪員工同時增加時薪員工人數，這意味著整體員工數量最多將減少約 3.5%。不過，馬斯克又指，實際裁員人數不是很多，受薪員工佔特斯拉整體員工的三分之二。此外，他也表示一年後特斯拉員工人數都會增加，無論是受薪員工或時薪員工。

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責任編輯：龍紀瑩