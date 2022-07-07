  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (四) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技巨擎】特斯拉裁員10% 幾百名特斯拉前員工 跳槽到亞馬遜、蘋果

環球政經 13:53 2022/07/07

分享：

分享：

特斯拉 Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前表示因看淡經濟前景而需要裁員約10%，而近日據外媒 Punks & Pinstripes 報導，該組織追踪了截至 6 月 30 日在過去 90 天內離開公司的 450 多名特斯拉員工的 LinkedIn 數據，發現蘋果、亞馬遜和Google等大型科技公司接收了數百名前特斯拉員工。

該網站統計的 LinkedIn 數據顯示，有超過100名前特斯拉員工加入亞馬遜和蘋果，90名前特斯拉員工加入了Rivian和Lucid Motors，只有8名員工跳槽到更傳統的汽車製造商，包括通用汽車 和福特。電動車電池回收公司 Redwood Materials 和亞馬遜旗下的自動駕駛公司 Zoox 也招募了部分特斯拉前員工。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

報告指出，超過 100 名前特斯拉員工轉職到亞馬遜和蘋果。蘋果過去曾聘請過特斯拉的頂尖人才。去年，蘋果還為代號 Project Titan 的電動車計畫，挖走特斯拉前 Autopilot 軟體總監 Christopher Moore。

馬斯克先前表示，特斯拉將在未來三個月內裁減 10% 的受薪員工同時增加時薪員工人數，這意味著整體員工數量最多將減少約 3.5%。不過，馬斯克又指，實際裁員人數不是很多，受薪員工佔特斯拉整體員工的三分之二。此外，他也表示一年後特斯拉員工人數都會增加，無論是受薪員工或時薪員工。

【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日  5大免費活動一覽 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
福特 電動車 馬斯克 跳槽 Tesla Google 行政 裁員 Linkedin 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【比亞迪 1211】 新能源車銷量上月飆2倍 反超Tesla 比亞迪成全球銷量冠軍
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【智能家居】小米5款智能家電產品本地上市　 高溫無線洗地機成打掃懶人恩物 貓奴狗主首推自動寵物餵食機及飲水機
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【職場熱話】 兩個月行政工作賺快錢 一份31K準時收工一份45K但「好Chur」 打工仔懊惱不知怎挑選
【職場熱話】 兩個月行政工作賺快錢 一份31K準時收工一份45K但「好Chur」 打工仔懊惱不知怎挑選
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款