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【經濟衰退】研究機構：料全球電子遊戲市場銷售　將多年來首度下滑

環球政經 20:06 2022/07/07

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受惠於疫情發展，電子遊戲行業在過去2年共錄得26%增長，但現時該行業正面臨衰退的嚴峻前景。

根據市場數據公司Ampere Analysis的研究，預計今年全球遊戲和服務市場將按年收縮1.2% 至1880億美元。

新冠疫情爆發後，隨著民眾更多時間留在家中，遊戲業因「封城」而獲得了巨大的推動。同年微軟（MSFT）和索尼（SONY）推出的下一代遊戲機也提振了該行業。

從2019年到2021年，電子遊戲行業共增長26%，達到創紀錄的1910億美元。Ampere數據顯示，至少自 2015 年以來，電子遊戲的銷量一直錄得增長。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

然而，由於俄羅斯入侵烏克蘭，加上供應鏈瓶頸和通脹上升，進一步惡化了遊戲業的前景。許多遊戲軟體和硬體製造商決定暫停俄羅斯業務，包括微軟和索尼。

根據Ampere的數據，俄羅斯是去年全球第10大遊戲市場。但預計今年全球排名將跌至14位，銷售損失12億美元。

不過，Ampere仍對該行業保持樂觀，預計遊戲業市場將在2023年恢復增長，銷售額有望達至1,950億美元。

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責任編輯：黃苑筠

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