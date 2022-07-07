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【中資券商股】畢馬威：內地42家上市券商首季營收按年跌近三成　歸屬於母公司淨利潤跌逾四成

股市 19:58 2022/07/07

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【中資券商股】畢馬威：內地42家上市券商首季營收按年跌近三成　歸屬於母公司淨利潤跌逾四成

畢馬威發布《2022年中國證券業調查報告》，今年第一季度內地券商業績受市場下挫影響，出現大幅波動。根據wind數據，42家上市券商首季實現營業收入994.64億元人民幣，歸屬於母公司淨利潤250.92億元人民幣，分別按年下滑29.05%和43.43%。

報告指，除投行實現按年增長，其他各項業務均出現下滑，其中投資業務是上市券商營收下滑的最主要因素。頭部綜合性券商業績下降明顯小於中小券商。如何在波動的市場環境下，依然保持較為穩健的業務增長模式，是未來券商考慮的重點問題。券商需進一步結合自身資源稟賦、業務模式和特點，制定中長期發展策略。

資本競爭或成下一輪券商競爭關鍵要素

報告認為，資本的競爭或成為下一輪券商競爭的關鍵要素之一，指隨着中國資本市場改革的不斷深化，資產負債表擴張對利潤的貢獻度逐漸上升，資本中介及證券投資等重資本業務規模增長顯著；同時，券商紛紛提出向「大買方」轉型的業務發展方向，借助資本中介業務激活和打通了券商各項基礎功能，通過投資收益增加營收，資本補充的需求日益強烈。從2018年開始，券商不斷通過直接融資及再融資擴大資本規模。在這一過程中，大型券商依托雄厚的資本金實力，卓越的主動管理與風險定價能力，全方位夯實資本、風控、銷售、協同、科技等綜合能力，進一步拉大對中小券商的差距。

去年內地證券行業實現營業收入和淨利潤分別為5,011億元人民幣和1,886億元人民幣，按年分別升12%和29%。

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