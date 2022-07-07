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【約翰遜下台】約翰遜辭職 「保守黨需要新領袖」（第三版）

環球政治 21:42 2022/07/07

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英國首相約翰遜宣布，辭任保守黨黨魁一職，留任看守首相至今年秋天，待保守黨10月選出新黨魁。約翰遜於唐寧街10號首相府門外讀出辭職聲明，指保守黨國會議員的意願非常清晰，保守黨需要一位新的領袖，即一位新的首相。他指自己同意有關意願，現在是時候選出新的黨魁，而他將留任至新黨魁選出。

（第三版更新辭職聲明）

約翰遜（Boris Johnson）感謝上次大選投票支持保守黨的英國選民，更指他們正是他過去幾日堅持作戰下去的原因，「這不止是我自己想做，更因我認為是我的工作、我的責任、以及我對選民的義務。」

惟約翰遜不忘大談自己任內的政績，直言為完成脫歐，令國家重掌權力，同時確定與歐洲大陸的關係感到光榮。

另一政績無疑是抗疫，約翰遜指自己帶領國家走出疫情，為歐洲第一個有疫苗接種的國家，結果成為最快結束封城的國家。

約翰遜又提及，自己過去數月領導西方，全力對抗俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）侵略烏克蘭。他更明確向烏克蘭國民表示，英國將會繼續支持烏克蘭的戰鬥。

惟保守黨多名議員認為，約翰遜應立即離任，改由副首相藍韜文（Dominic Raab）擔任看守首相。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）更指，約翰遜若不即時下台，將在國會對他提出不信任動議，並獲自由民主黨支持。

辛偉誠（Rishi Sunak）及賈偉德（Sajid Javid）日前分別辭任財相及衛生大臣後，過去兩日英國有逾55名不同級別的官員，以及身居保守黨重要職位的要員辭職，周三更有大批内閣官員到首相府，公開要求約翰遜辭職。

雖然約翰遜將帶頭促請他辭職的重要盟友、房屋社區及地方政府事務大臣高文浩（Michael Gove）革職，但有指在新財相查學禮（Nadhim Zahawi）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel）兩位重臣聯手施壓下，約翰遜最終接受自己大勢已去，同意下台。

責任編輯：嚴智勇

 

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辭職 選舉 約翰遜 下台 英國保守黨 英國

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