【數碼轉型】生產力局設數碼不求人平台　助本地傳統店舖數碼轉型　老字號冀憑網銷營業額升3成

疫下本地傳統的中小企生意受挫，生產力促進局（簡稱，生產力局）設立了「數碼不求人」平台，自5月推出Beta體驗版，搜羅逾200款優惠給中小企，助其數碼轉型、覓新出路。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，希望平台專治「奇難雜症」，目標為疫下經營艱難的零售業或老店，能夠在一個月內成功數碼化，擴展新市場。

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老字號拓網上業務 冀營業額升3成

其第一個案例為濟生堂製藥廠，該企的發展部主任彭一峰表示，疫下失去了旅客的生意，整體營業額較疫前急跌6至7成，故設立新網站攻網銷，冀營業額回升3成。

他表示，作為本地傳統製藥廠，過去依賴旅客生意，加上疫下皇牌產品咳藥水和感冒藥的銷量，因客人不能確定感染新冠肺炎或感冒而大減。因此，雖然疫後有意數碼轉型，擴展本地市場，但受資金所限而卻步。

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彭一峰續指，現時經平台轉型，增設了網站銷售產品，多一個渠道銷售，也減輕了資金負擔。並稱：「網站在6月中旬推出後，出乎意料地有不少年長顧客」，未來亦將側重綫上發展，希望透過綫上渠道，吸引更多年輕的年輕的新客。

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記者：馬意文