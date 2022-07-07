【金融監管】金管局加入國際金融消費者保護組織　余偉文：一向重視相關工作

▲ 金管局加入國際金融消費者保護組織。

金管局宣布正式加入國際金融消費者保護組織（International Financial Consumer Protection Organisation，簡稱 FinCoNet），成為會員機構。

FinCoNet於2013年成立，宗旨為推進有效監管以確保金融消費者得到完善的保障，並就金融消費者保障措施和具體監管安排進行研究和經驗交流。聯同金管局在內，FinCoNet有超過30個來自世界各地負責金融消費者保護的監管機構作為會員。

金管局總裁余偉文表示，香港作為國際金融中心，金管局一直積極參與有關金融監管的國際討論，確保監管水平與時並進。金融消費者保障與市民的日常生活息息相關，金管局一向重視相關工作，並在制定政策時持續參考世界各地監管機構的做法。金管局期待通過加入FinCoNet深化與世界各地監管機構的溝通交流，同時分享香港經驗。

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