【英國首相】逾50名官員辭職　約翰遜宣布辭任首相　英鎊兌港元一度高見9.43

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四（7日）宣布辭職，表示會留任至選出新首相。消息傳出後，英鎊觸及盤中高位，英鎊兌港元匯率一度高見9.43，其後小幅回落至9.39。英鎊兌美元匯率升至1.20美元後回落，現報1.19美元。

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富時100指數亦上漲1.31%，報7,200.75點。英國10年期國債收益率則升至2.18。

約翰遜近期受醜聞影響而出現信任危機，英國有逾50多名國會議員在48小時內相繼提出請辭。

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責任編輯：黃苑筠