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【ET開市直擊】航空股起飛追唔追？汽車股又開車怎部署（附time code）

股市 11:17 2022/07/08

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本港政府暫緩航班「熔斷機制」，航空股「起飛」，國泰航空 （00293） 收升逾3%，國航 （00753） 升逾4%，航空股值得追入嗎？商務部發通知擴大汽車消費，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾6%，比亞迪 （01211） 升逾2%，汽車股又開車，今轉升勢仍可部署入場？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
01：40 - 港股今日焦點速覽　
02：02 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：43 - 亞太股市早段市況速報
05：13 - 美股三大方向：通脹、加息、經濟衰退
06：01 - 美國6月就業數據關鍵     難估大市即時方向
06：48 - 美股波動     博反彈機率相對較大
07：15 - 三大指數未升穿6月底大陰燭     料未來兩周反覆
08：03 - 約翰遜辭職     英國掃除不明朗因素
09：25 - 英磅或英股未必即時轉勢
09：43 - 英國滯脹風險較美國更高    英磅走勢看法偏淡
11：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：25 - A股、港股短線「唞唞氣」   等睇內地經濟數據
14：35 - 港股反覆格局    成交縮反映大市未敢買上
14：53 - 港股僅整固    留意21200點即市支持及21000點支持
16：12 - 港股偏審慎樂觀     升穿22449點才可再望高
16：28 - 航空股消息主導     現追入太遲
18：09 - 航空業慢慢復甦     股價已偷步反映
18：43 - 航空股現價追入僅短炒    中線宜回調才買入
19：05 - 航空股揀國泰 （00293） 勝中資航空股 
20：01 - 汽車股等回落才買入    持貨可食部分糊
23：12 - 港股開市前市況速報
24：53 - 新股速報：玄武雲 （02392） 、潤邁德 （02297） 、魯商服務 （02376）
25：26 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
29：17 - 消息股：吉利 （00175） 、中遠海能 （01138） 、丘鈦科技 （01478） 、佐丹奴國際 （00709） 、康方生物 （09926）
30：35 - 港股開市初段市況速報
30：53 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 121有貨走唔走？
32：02 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 7元買入前景點睇？
33：33 - 觀眾問股：中國電力 （02380） VS 潤電 （00836） 點揀？咩價位可入？
35：39 - 觀眾問股： 點睇英鎊？ 咩位買？滙豐 （00005） 睇幾錢？ 2888又點睇
38：08 - 觀眾問股：油價升對國泰航空 （00293） 燃油對沖合約有咩影響？
40：17 - 觀眾問股：美國電車股又點睇？Tesla（TSLA.US）有少少貨$800。求策略。
41：57 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 同 贛鋒鋰業 （01772） 揀邊隻？
43：56 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 留意一段時間都未買　中線前景如何？ 有沒有炒作概念？
45：56 - 觀眾問股：美高梅 （02282） 、永利 （01128） 現價可買入？
48：38 - 觀眾問股：友邦 （01299） 82.8元買入上望幾多？咩位要止蝕？
50：15 - 觀眾問股：招行 （03968） 現價可買入？
52：17 - 觀眾問股：如果美國真的撤銷對華關稅　股市可以升到1000點嗎？
53：50 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 有機會上望70元嗎？
54：44 - 觀眾問股：油股可以低入嗎？目標收息有冇推介？
56：42 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 8.03元持有怎操作？
58：11 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 40元入、吉利 （00175） 18元入、中國銀行 （03988） 2.6元入、國壽 （02628） 12元買入　點睇這個組合？要否調整？謝謝
1：01：06 - 港股、A股開市初段市況速報
1：01：26 -三隻新股表現速報：玄武雲 （02392） 、潤邁德 （02297） 、魯商服務 （02376）
1：01：55 - 財經日誌提提你

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

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欄名 : ET開市直擊

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