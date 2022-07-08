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英國下一代 恐變得又窮又蠢？

環球社會熱點 09:05 2022/07/08

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生育率低不但導致人口老化等問題惡化，更會帶來廣泛影響。英國研究顯示，愈來愈多高教育水平階層減少生育，導致低教育群體人口比例增加，使英國經濟長遠發展每況愈下，下一代教育程度將較現時低1至2個百分點。

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英國研究團隊利用當地的生物樣本庫（UK Biobank）資料，研究30多萬名英國民眾數據，按照他們健康、教育、生活方式及人格特質評分，每個參與樣本都獲得綜合基因得分。

研究把樣本綜合基因得分，與他們的兄弟姐妹及孩子交叉對照，觀察長時間人口變化。結果發現，低收入及教育程度低群體所生的子女，數目較高收入及高教育程度群體為多，反映從演化的角度，低收入及教育群體擁有進化優勢。

研究同時發現，患專注力不足及過度活躍症（ADHD）、重度抑鬱症、高心臟病風險人士、年輕父母，以及擁有多名性伴侶的人，似乎亦較普通人佔據有利進化優勢。

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上述結果符合60多年前的繁殖經濟理論，指因需要更多時間教育孩子，會導致收入減少，少子化現象普遍出現於高收入階層。研究估計按照現有趨勢，下一代英國人的教育水平會較現時低1至2個百分點，經濟發展亦走向下坡。

東英吉利大學（University of East Anglia）經濟學院教授瓊斯（David Hugh-Jones）表示，上述研究結果或隨著多個世代發展而逐漸浮現，不排除英國下一代會變得愈來愈窮，愈來愈無學識及教養。

惟瓊斯指出，全球經濟及教育水平上升，醫療進步亦提高人民健康，反映外在環境因素有助推動民眾正面發展。弗林效應（Flynn effect）亦顯示，人們的智商愈來愈高，從1942年到2008年，英國兒童平均智商增加14分。

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責任編輯：郭麗明

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