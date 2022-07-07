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【綠色按揭】星展推綠色按揭計劃　合資格客戶享最多額外0.1%現金回贈

Hot Talk 18:57 2022/07/07

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星展香港宣佈推出綠色按揭計劃，合資格豐盛理財客戶及星展銀行客戶分別可享額外0.1%及0.05%現金回贈。

星展香港宣佈推出綠色按揭計劃，凡客戶購買的指定住宅物業為獲得香港綠色建築議會綠建環評的「鉑金」或「金」級認證，即可享額外現金回贈。由即日起至2022年12月31日，成功申請星展香港綠色按揭計劃，合資格的星展豐盛理財客戶及星展銀行客戶，將分別可享額外0.1%及0.05%現金回贈。

星展指出，客戶可透過DBS HOME360應用程式或星展香港網頁直接遞交綠色按揭計劃申請，申請全程可於網上進行，1分鐘內即可獲知結果。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰（Ajay Mathur）表示，綠色按揭計劃鼓勵和支持客戶邁向低碳和綠色生活，同時解決他們的實際需要，助其實現財務目標。他續指，星展致力將可持續發展承諾付諸行動，於日常生活中推動正面改變，以建設更綠色、更可持續的未來。

香港綠色建築議會的綠建環評是香港領先、為建築物可持續發展表現作中立評估的一套工具，其目標是令建築物更有效率和邁向低碳淨零。綠建環評就建築物在規劃、設計、施工、調試、裝修、管理、運作及維修中各範疇的可持續性，訂立了一套全面的表現準則。

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