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倫敦Zone 3兩房單位開價900萬 原來有1個賣點

環球社會熱點 08:35 2022/07/08

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倫敦核心地段樓價偏高，不少人都會考慮到Zone 3等價格相對較貼地的地段置業。倫敦Zone 3近日有一個兩房單位以95萬英鎊（約896萬港元）放售，價格遠高於當地平均樓價。原來業主將車庫改建為私人健身室成為單位最大賣點。

超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴 【下一頁】

單位位於倫敦東北部的沃爾瑟姆斯托（Walthamstow），屬單幢住宅，為兩房套房間隔。

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根據房地產網站Rightmove的數據，沃爾瑟姆斯托去年的平均樓價約為55萬英鎊（約518萬港元），而上述放盤的開價高平均樓價超過7成。

據悉，該區目前成交價最高的單位是兩幢聯排別墅，成交價均為73.5萬英鎊（約693萬港元），而其中一幢別墅屬於4房間隔。

單位有獨立大門提升安全度及私隱度，同時設有大花園及一個車庫。業主將車庫改建為私人健身室。不過單位平面圖顯示，車庫附設額外的儲存空間和工作室，滿足業主各項需求。

【移民加拿大】溫哥華多倫多樓市價量齊跌 因加息降溫 【下一頁】

聖詹姆斯街站（St James Street Station）是距離單位最近的地鐵站，新業主只需徒步就可前往該站，乘坐地鐵通往倫敦市中心。而且單位附近有多個社區設施，可滿足日常生活需求。

英媒指沃爾瑟姆斯托一直為熱門地區，於去年5月更獲Rightmove評為倫敦最佳居住地。

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責任編輯：鄭錦玲

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