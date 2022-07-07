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【潛力股精選】梁耀康：361度（01361）

股市 18:47 2022/07/07

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內地擬借體育穩經濟、促消費，體育用品股反彈，361度 （01361） 收市靠穩。內地體育總局推出方案促進體育消費，獨立股評人梁耀康睇好361度 （01361） 受惠政策程度有機會比龍頭更大，加上618購物節的銷售增長可觀，盈利穩健，建議投資者可考慮買入，買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。→即睇買賣策略

*下半年資產配置策略   汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 潛力股精選

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