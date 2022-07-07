【潛力股精選】梁耀康：361度（01361） 股市 18:47 2022/07/07 分享： 分享： 內地擬借體育穩經濟、促消費，體育用品股反彈，361度 （01361） 收市靠穩。內地體育總局推出方案促進體育消費，獨立股評人梁耀康睇好361度 （01361） 受惠政策程度有機會比龍頭更大，加上618購物節的銷售增長可觀，盈利穩健，建議投資者可考慮買入，買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】 *下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 2022/07/06 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 【潛力股精選】梁耀康：上海電氣（02727） 2022/07/05 【潛力股精選】梁耀康：上海電氣（02727） 【潛力股精選】梁耀康：微創醫療（00853） 2022/07/04 【潛力股精選】梁耀康：微創醫療（00853） 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 2022/07/04 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 18:35 2022/07/06 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 【潛力股精選】梁耀康：上海電氣（02727） 18:12 2022/07/05 【潛力股精選】梁耀康：上海電氣（02727） 【潛力股精選】梁耀康：微創醫療（00853） 18:22 2022/07/04 【潛力股精選】梁耀康：微創醫療（00853） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 2022/07/06 【潛力股精選】梁耀康：中國國航（00753） 【潛力股精選】梁耀康：上海電氣（02727） 2022/07/05 【潛力股精選】梁耀康：上海電氣（02727） 【潛力股精選】梁耀康：微創醫療（00853） 2022/07/04 【潛力股精選】梁耀康：微創醫療（00853） 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 2022/07/04 【潛力股精選】譚智樂：中集安瑞科（03899） 經濟回暖帶動電力需求 電力股下半年有支持 2022/06/30 經濟回暖帶動電力需求 電力股下半年有支持 投資推介 投資策略 市場交易 市況分析 個股分析 分析指標 技術分析 港股 買入 361度（01361）