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【理財方法】銀包太多紙幣易有出無入？ 研究：銀包放5張20元 比放1張100元更易花掉

理財智慧 13:53 2022/07/07

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你經常不經意地多花了錢嗎？近日美國《消費者研究期刊》（The Journal of Consumer Research）發表了一項研究，當中顯示若銀包有5張20美元鈔票，原來比放1張100美元鈔票更易花掉。

研究對一組大學生進行實驗，將1張1美元鈔票與4個25美仙硬幣分別派發給不同組別的大學生，結果發現拿到4個25美仙硬幣的大學生，更容易把錢花掉來買糖果，並且買的更多。結果發現，原來這與「心理帳戶」概念有關。「心理帳戶」是如何根據與金錢的關聯來製定財務決策，這些關聯並不常是理性，因此最終決定不一定有利。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

「心理帳戶」會影響財務決策，根據一位諾貝爾經濟學獎得獎者，美國芝加哥大學行為科學教授賽勒（Richard H. Thaler）的研究拍，人的大腦會開設不同的「帳戶」以對應各種不同來源或用途的金錢。即使是相同金額，若放在不同「帳戶」中，便會受到個人觀感偏執的影響而變得份量不同，最終影響財務上的決策。

個人的觀感會影響財務決策。例如每月發放的工資是辛勞工作換來的，須節約，但年底的花紅何不花費一下慰勞自己？但結果是，源自花紅的一筆過消費，可能比每月努力節約的還要多；公司抽獎獲得超市禮券，乃幸運得來的錢，購物何須格價？小賭贏了點錢，意外之財，隨便花掉又何妨？以上都是「心理帳戶」（Mental Accounting）影響下的常見行為。因此，大多數人都會把一大堆小額鈔票，視為繁雜、不重要的現金，只把大額鈔票視為特別款項。

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責任編輯：龍紀瑩

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