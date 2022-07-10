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湯文亮：一世不敢買樓

名人薈萃 09:17 2022/07/10

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有基金經理表示，香港利息上調，港樓易跌難升，我覺得題目很武斷，於是細看內容，原來是半年內港樓易跌難升，因為股市投資者與物業投資者的看法不同，辣招都有3年時間，物業投資者看樓市升跌，會以一個較長時間，如果擔心樓價下跌，根本不會買樓，而不是擔心樓市在半年內易跌難升而不買樓，這是行內人和行外人的分別。

【青姐話】向上游 唔使愁

把握買樓良機

某程度上，半年內樓市易跌難升有八成準確，但股市投資者可能不知道，樓市下跌才是入市良機，樓價較平還在其次，最重要是可以買到較優質的物業，而且買家可以享受箇中樂趣，不但可以肆意還價，而且隨時有意想不到的收穫。千萬別認為，樓市上升才是買樓良機，業主亦識得反價封盤，地產商亦不會將優質單位推售，所以如果利息上升而令到樓市下跌，反而製造了一個買樓良機，其實不用擔心。

如果有人說，擔心利息上升而不敢買樓，可以說根本不了解利息，所有人都知道，最不能夠承受加息壓力的，就是可以決定加息的美國聯儲局。不少分析員亦表示，今次加息快，減息亦快，半年後美國聯儲局如果放風說，通脹已經受到控制，不但不用再加息，甚至會作出下調，樓市豈不是作出反彈。現在不買樓，到時不但享受不到買樓樂趣，還要受業主氣，而且只會買到一些又貴，質素又不好的物業。換句話說，又錯失了一些買樓良機。

不買樓的原因

有很多有能力買樓的人至今仍然租樓，如果問原因，他們不會說擔心打仗、制裁、疫情、全球供應鏈失衡，只會說擔心加息，尤其是過去10幾年的低息環境，利息走勢只有升不會跌，因為已經跌無可跌。如果擔心加息，就一世不買樓，所以擔心加息不敢買樓，只是一個偽命題，基本上，是擔心背上一身債而不敢買樓。

節錄自第767期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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撰文 : 湯文亮

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