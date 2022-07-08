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【溫布頓】美球手男單8強惜敗 場邊女友反而爆紅

環球社會熱點 08:05 2022/07/08

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英國溫布頓網球賽日前舉行男單8強賽事，西班牙「蠻牛」拿度克服腹痛，力克今年異軍突起的美國年輕球手費斯。不過，不止場中的賽事吸引，場邊的一名美女更是搶走不少風頭。原本女子正是費斯的女友Morgan Riddle。

【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗 【下一頁】

年僅24歲的Morgan Riddle不止是一名模特兒，亦不時在TikTok上分享影片，今年開始於網上聲名大噪。Riddle在最近的各大網球賽事中，亦有隨男友、世界排名13的費斯（Taylor Fritz）出席。

Morgan Riddle身材姣好，加上熱烈地為費斯加油，自不然吸引溫網攝影師的焦點。周三（6日）舉行的男單8強賽，雖然英格蘭足球名宿碧咸（David Beckham）亦有入場，但有網民發現，鏡頭捕捉Morgan Riddle的次數明顯更多。

Morgan Riddle

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【溫網】細威今年首戰大滿貫 不敵法國華裔小將首圈止步 【下一頁】

有網民笑稱，拿度（Rafael Nadal）贏得十分精彩，但為了可以繼續見到Morgan Riddle，自己不禁支持費斯。亦有網民指出，鏡頭拍攝碧咸大約4次，但Morgan Riddle足有87次。有網民則希望Morgan Riddle繼續到現場支持費斯。

拿度在大比數1比2落後下，克服自身腹痛的影響，拒絕父親及妹妹退賽的呼籲，與費斯力戰5盤下，以總比數3比2反勝晉級4強。不過，拿度賽後表示，不能肯定是否能出戰周五（8日）舉行的4強。

當日賽事

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責任編輯：吳漢培

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