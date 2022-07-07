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【虛擬銀行】WeLab Bank推出智能理財服務「GoWealth」　入場費100元成功認購可享500元起步資金

理財智慧 19:32 2022/07/07

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虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，聯同資產管理公司安聯投資（AllianzGI）推出智能理財顧問服務GoWealth。WeLab Bank行政總裁李家達表示，GoWealth為該行財富管理業務的第一步，期望未來有更多元的發展，透露下半年或2023年第一季將推出保險服務。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

GoWealth由理財策劃、投資組合建議、基金買賣，以至持續追蹤理財目標進度，提供一站式顧問服務，客戶只需透過投資關鍵三步「Set Track Goal」，即可達成不同的理財目標。

GoWealth結合WeLab Bank金融科技經驗，和 AllianzGI 的投資管理專業知識，雙方共同研發的智能投資引擎，能夠即時運算投資計劃的「目標成功率」，提供投資建議，並為客戶全天候管理風險。

【好去處】香港哥爾夫球會推同樂日  5大免費活動一覽【見下頁

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GoWealth提供12個標準投資組合，即時模擬組合在1.2萬個不同市況下長達50年的前瞻性走勢，有助客戶分散投資風險。GoWealth面各大眾理財需要，入場門檻只需100元，由即日起至9月30日，成功認購收取不少於1.5%認購費。

另外，由即日起至2022年7月15日，新客開戶及開設投資戶口輸入優惠碼「INVEST」，並成功就投資組合建議進行一次性投資，可享500元現金回贈作為起步資金。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文 : 陳楚琨

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