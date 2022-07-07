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【本地物流】Carousell聯乘Zeek推全新配送服務 用戶選特快配送服務即可享30元優惠

理財智慧 18:20 2022/07/07

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Carousell今日宣布與智能物流平台 Zeek 合作，推出全新配送服務，是次服務適用於廣泛的產品類別，包括：電腦及科技、美容及化妝品、手提電話及電子遊戲、家庭電器、 健康及營養食用品、寵物用品及汽車配件，全新及二手商品皆可，務求提供便利的物流服務，使買賣雙方達致共嬴。

同場加映：【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

用戶現可於Carousell手機應用程式和網站上使用最新推出的配送服務。Carousell用戶在出售或購買指定產品類別時，便會在選項中看到「派送服務」這項新選擇，讓買家和賣家皆可輕鬆享用Zeek的配送服務。Zeek為Carousell用戶提供適合不同產品類別的多元化配送服務，用戶可透過「Zeek2Door 斑馬 到家」選擇即日/翌日配送服務，輕鬆把貨品送到門前或智能櫃。同時，用戶亦可選擇更快捷的 「ZeekDash 斑馬快送」，享受兩小時或四小時點對點特快配送服務。

Carousell用戶現凡於Zeek註冊成為賬戶，並選擇兩小時或四小時特快配送服務， 即可享30元優惠，可於送貨或取貨時使用。此外，Carousell 賣家現成功登記成為Zeek客戶，可享即日/翌日配送獨 家優惠，寄送五公斤貨品只需27元，不設最低配送單量，首月更可免除額外附加費。

Carousell 香港董事總經理黃俊仁先生表示，Carousell致力滿足用戶的需要，並積極與各個品牌合作，營造更完善的電子商貿生態，助不同用戶及中小企輕鬆經營業務。通過是次與Zeek合作，不但令買賣過程變得更便利可靠，更進一步解決二手交易遇到的阻礙， 啟發消費者把二手商品視為購物首選。

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責任編輯：羅浩濂

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